DEG stellt Entwicklungspolitischen Bericht 2024 vor (FOTO)

Köln (ots) - Weltweit sind Unternehmen mit Herausforderungen wie den

Auswirkungen des Klimawandels, geopolitischen Verwerfungen und der Sicherung von

Lieferketten konfrontiert. Das gilt gerade auch für private Unternehmen in

Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Beratungs- und Finanzierungsleistungen

der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH zu

Transformationsprozessen, die Unternehmen belastbar und zukunftsfit machen, sind

daher viel gefragt.



DEG-Investitionen wirken positiv: Drei Millionen Arbeitsplätze, grüne Energie

für 49 Millionen Menschen





Der jetzt vorgelegte Entwicklungspolitische Bericht 2024 zeigt die Wirkungen des

DEG-Engagements detailliert auf: So haben die Bestandskunden der DEG in

Entwicklungsländern im vergangenen Jahr rund drei Millionen Menschen

beschäftigt. Ein Beispiel ist der deutsche Pflanzenzüchter Selecta one, der seit

1999 mit einer Tochtergesellschaft in Kenia aktiv ist und dort inzwischen 1.500

Angestellte hat, die meisten davon Frauen. Die DEG begleitet Selecta Kenya seit

vielen Jahren und hat u.a. Qualifikationsmaßnahmen für die Beschäftigten und

eine Studie zur Umstellung des Betriebs auf Solarenergie gefördert.



Die von der DEG geförderten Kunden produzierten im vergangenen Jahr 34 TWh

grünen Strom für 49 Millionen Menschen. Weitere direkte Entwicklungswirkungen

der DEG-Kunden nach Auswertung des Portfolios 2024: 59% der Unternehmen

investieren in innovative Technologien, Produkte oder Prozesse. 83% der Kunden

engagieren sich gemeinnützig, zum Beispiel für Bildung und Gesundheit.



"Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement stärkt nachweislich die Resilienz

von Unternehmen und damit ihren Erfolg. Wir fokussieren uns bewusst noch stärker

auf die Förderung impactstarker sowie klimaschonender Vorhaben, um nachhaltige

Entwicklung mit widerstandsfähigen Geschäftsmodellen zu ermöglichen. Zusammen

mit unserer Tochtergesellschaft DEG Impulse bieten wir unseren Kunden auf sie

zugeschnittene Beratungs- und Unterstützungsangebote", sagte Roland Siller,

Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung, anlässlich der Veröffentlichung des

Berichtes. "Ein Beispiel ist die Beratung einer südafrikanischen Geschäftsbank

im Bereich Wassersicherheit, um die Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe im

Portfolio der Bank zu stärken."



Wichtige Beiträge privater Unternehmen zu globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs)



Der Entwicklungspolitische Bericht 2024 dokumentiert auch die Beiträge der von

der DEG finanzierten privaten Unternehmen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen

(SDGs): 86% der DEG-Kunden tragen durch Innovationen zu einer höheren

wirtschaftlichen Produktivität bei, schaffen faire Arbeitsplätze oder bieten

Zugang zu Finanzdienstleistungen (SDG 8). 80% der DEG-Kunden sind im Bereich

Infrastruktur tätig, fördern die Industrialisierung oder bieten Zugang zu

Finanzmitteln z.B. über KMU-Finanzierung (SDG 9).



Die Entwicklungswirkungen ihrer Investitionen sind ein zentrales

Steuerungsinstrument für die DEG. Sie misst diese seit 2017 mit dem von ihr

entwickelten Development Effectiveness Rating (DERa). Im DERa werden jährlich

für jeden DEG-Kunden quantitative und qualitative Indikatoren zur

Entwicklungsmessung erhoben.



Gelungene DEG-Ausrichtung an Operating Principles for Impact Management extern

verifiziert



Im Kontext ihrer fokussierten Strategie hat die DEG ihr Impactmessungstool

weiterentwickelt. Das erstmals für den Entwicklungspolitischen Bericht 2024

zugrunde gelegte DERa 2.0 berücksichtigt unter anderem die durch die DEG

geförderte Transformation beim Kunden stärker, beispielsweise in Themenfeldern

wie Ressourcenschutz, Geschlechtergerechtigkeit und Digitalisierung. Positiv

bestätigt wurde diese Weiterentwicklung jetzt von Blue Orchard, einem externen

unabhängigen Institut, das das Impact Management der DEG gemäß der "Operating

Principles for Impact Management (OPIM)" verifiziert hat. Die DEG zählt zu den

Erstzeichnern der OPIM, die Standards für Geschäftsstrategie, Akquisition,

Strukturierung, Management und die Bewertung von Entwicklungswirksamkeit für

private Investitionen festlegen.



Den Entwicklungspolitischen Bericht der DEG finden Sie unter:

https://www.deg-entwicklungsbericht2024.de/



