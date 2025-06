Trading oder Investment? Mario Lüddemann erklärt, warum du dich nicht entscheiden musst (FOTO)

Verl (ots) - An der richtigen Börsenstrategie scheiden sich die Geister: Tradingund Investment haben zweifellos ihre Vor- und Nachteile. Mario Lüddemann,Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH, ist seit fast drei Jahrzehntenim Börsengeschäft tätig und kombiniert in seiner Arbeit erfolgreich beideAnsätze. Mit seiner langjährigen Erfahrung zeigt er Privatanlegern, wie siedurch gezielte Weiterbildung fundierte Entscheidungen treffen. Doch könnenPrivatanleger nicht gleichzeitig traden und investieren, um das Beste aus beidenWelten zu gewinnen?Wer seinen Vermögensaufbau vorantreiben möchte, wird sein Geld nicht auf demGirokonto parken und auch ETF-Sparpläne reichen vielen Anlegern allein nichtaus, um ihre Renditeziele zu erreichen. Wenn es dann aber darum geht, selbst ander Börse aktiv zu werden, um die Geldanlage wirklich profitabel zu machen,stehen Privatanleger vor einer grundsätzlichen Frage: Sollen sie eher aufkurzfristiges Trading oder langfristiges Investment setzen? Beide Ansätzeverfolgen zwar unterschiedliche Ziele, die sich auf den ersten Blick zuwidersprechen scheinen. Doch welche Börsenstrategie ist für Einsteiger bessergeeignet? "Es ist zunächst keine Frage der Strategie, sondern des Wissens", sagtMario Lüddemann, Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. "Wer nichtgenau weiß, was er tut, wird weder erfolgreich investieren noch traden. DasProblem ist, dass viele Einsteiger ohne Ausbildung an die Börse gehen.Überdurchschnittliche Renditen lassen sich so sicherlich nicht erzielen -Verluste sind dagegen vorprogrammiert.""Es muss also darum gehen, den Markt und seine Mechanismen zu verstehen, um aufdieser Basis die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ist das der Fall, lohnt essich für den Privatanleger, Trading und Investment gezielt zu kombinieren, weiler damit kurzfristig und langfristig profitiert", fügt der Börsenexperte hinzu.Mit seiner über 25-jährigen Erfahrung in Trading und Investment bietet MarioLüddemann kompakte Seminare und Webinare an, die es den Teilnehmern ermöglichen,ihren Vermögensaufbau unabhängig und effizient zu betreiben. Im Folgenden verräter, warum eine Kombination aus Trading und Investment der Schlüssel zurfinanziellen Freiheit ist.Trading vs. Investment: Die Vor- und NachteileTrading und Investment verfolgen zweifellos gegensätzliche Strategien. Deshalblohnt sich zunächst ein Blick auf die Unterschiede: Trading bezeichnet denkurzfristigen Handel mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Futures oder Währungen.Für den Trader besteht das Ziel darin, von kurzfristigen Preisbewegungen zuprofitieren. Hier geht es um Zeitspannen von Minuten, Stunden oder wenigen