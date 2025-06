Dieser Dividendenanker aus Skandinavien bietet eine stabile Rendite

Nachdem wir uns also in der vergangenen Woche den unterschätzten europäischen Energieriesen OMV genauer angesehen haben, wenden wir uns jetzt wieder dem Bankensektor zu, der in Nordeuropa einige interessante Dividenden-Kandidaten stellt. Einige davon – Swedbank , Danske Bank und Svenska Handelsbanken – haben wir uns im Rahmen des Radars auch schon vorgenommen. Gemessen an der Größe stellt Nordea sie alle in den Schatten und kann auch bei der Rendite ganz gut mithalten.

Diese Woche will ich zum ersten Mal ein Unternehmen aus Finnland im Dividenden-Radar in den Fokus nehmen. In dem Land mit nur 5,6 Millionen Einwohnern gibt es einige Kandidaten für nachhaltige Value-Titel mit interessanten Ausschüttungen, einer sticht aber besonders hervor: Nordea . Die größte Bank Skandinaviens bietet nicht nur die bei weitem höchste Rendite unter den in Frage kommenden Titeln, sondern erfreut sich auch einer großen und stabilen Anlegerbasis in Nordeuropa.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Helsinki hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert. Für das Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt 0,94 Euro je Aktie ausgeschüttet, was einer Dividendenrendite von rund 8,95 Prozent (auf Basis eines Kurses vom Jahresende) entspricht. Die Zahlungen erfolgen einmal jährlich, zuletzt im März 2025. Prognosen für 2025/26 gehen derzeit von einer stabilen oder leicht steigenden Dividende aus, sofern keine gravierenden Sonderbelastungen eintreten. Bei gleich bleibenden Ausschüttungen entspäche das (gemessen am aktuellen Kurs) einer Rendite von 7,6 Prozent.

Nordea hat seinen rechtlichen Hauptsitz im Oktober 2018 von Schweden nach Finnland verlegt. Durch den Umzug wurde Nordea Teil der europäischen Bankenunion und damit direkt der EZB-Aufsicht unterstellt. Das war für die Bank attraktiv, da die Aufsicht durch die Europäische Zentralbank als professioneller, transparenter und stabiler galt als die schwedische Finanzaufsicht.

Tipp aus der Redaktoon So holen Sie sich den Weltmarkt ins Depot: Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating (WKN: WELT0A) bildet einen hauseigenen Index mit Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ab. : Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating (WKN: WELT0A) bildet einen hauseigenen Index mit Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ab.

In Schweden war Nordea mit strengeren regulatorischen Anforderungen konfrontiert, insbesondere in Bezug auf Eigenkapitalvorgaben. Durch den Umzug nach Finnland wollte die Bank gleichere Wettbewerbsbedingungen mit anderen europäischen Großbanken schaffen. Die strengeren schwedischen Regeln führten zudem zu höheren Kosten, etwa durch zusätzliche Kapitalanforderungen. In Finnland, als Euro-Land und Mitglied der Bankenunion, konnten diese regulatorischen Kosten reduziert werden.

Robuste Bilanz und hohe Rentabilität

Nordea verfügt über eine CET1-Kapitalquote von 15,7 Prozent, zwei Prozentpunkte über den Anforderungen von 13,7 Prozent. Das Institut erzielt aktuell eine Eigenkapitalrendite von rund 15,9 Prozent. Der operative Gewinn lag im ersten Quartal 2025 bei 1,61 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen. Das Nettozinseinkommen, eine wichtige Kennzahl zur Messung der Erträge der Banken aus Krediten und Einlagen, fiel mit 1,83 Milliarden Euro ebenfalls höher aus als die Experten erwartet hatten.

Die Kostenquote wurde in den vergangenen Quartalen kontinuierlich reduziert und liegt derzeit bei 43,7 Prozent auf sehr niedrigem Niveau. Durchschnittlich liegt sie in der Branche eher zwischen 50 und 60 Prozent. Damit zählt Nordea zu den effizientesten und profitabelsten Banken in Nordeuropa.

Rechtliche Risiken im Blick

Allerdings steht Nordea schon seit einer Weile wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäscheregeln unter Beobachtung. Die finnische Finanzaufsicht und weitere europäische Behörden prüfen Fälle, die zum Teil auf Vorwürfe aus den Jahren 2015 bis 2019 zurückgehen. Konkrete Strafmaßen wurden bisher nicht veröffentlicht, Analysten rechnen mit moderaten Einmalbelastungen, die das Tagesgeschäft nicht substanziell gefährden sollen.

Vergleich mit skandinavischen Konkurrenten

Im Vergleich mit anderen nordischen Banken steht Nordea solide da:

Swedbank (hier im Radar): Dividendenprognose 18,47 SEK je Aktie, Rendite ca. 7,4 Prozent, KGV etwa 7,0

Danske Bank (hier im Radar): Dividendenprognose 19,31 DKK, Rendite ca. 7,5 Prozent, KGV ca. 7,3

Handelsbanken (hier im Radar): Dividendenprognose 12,22 SEK, Rendite ca. 9,8 Prozent, KGV rund 8,2

Nordea bietet aktuell eine vergleichbare vorwärtsgerichtete Rendite von mindestens 7,6 Prozent, bei einer fast doppelt so hohen Bilanzsumme und mit einer ähnlichen Bewertung.

Analystenmeinungen: UBS sieht weiteres Potenzial

Von 8 Analysten bei MarketScreener stufen 6 die Aktie mit "Kaufen" ein, 2 mit "Halten" und keiner mit "Verkaufen". Die aktuellste Expertenbeurteilung vom 17. Juni 2025 fällt positiv aus. Darin bekräftigten die UBS-Analysten ihre Kaufempfehlung und sehen bei der Aktie ein Kurspotenzial von gut 14 Prozent gegenüber dem gegenwärtigen Kurs. Grundlage sei die starke Kapitalbasis, hohe Eigenkapitalrendite sowie die erwartete Fortsetzung der Aktienrückkäufe.

Passives Einkommen

Wer mit Nordea-Aktien ein jährliches Bruttodividendeneinkommen von 12.000 Euro erzielen möchte, benötigt bei einer Jahresdividende von 0,94 Euro je Aktie aufgerundet etwa 12.800 Aktien. Beim aktuellen Kurs ergibt das einen notwendigen Kapitaleinsatz von rund 160.000 Euro. Das ist deutlich weniger als bei vielen anderen europäischen Dividendenwerten mit vergleichbarer Qualität. (Jeweils ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern und anderer Abgaben wie Transaktionskosten.)

Zum Vergleich: Bei OMV waren es in der vergangenen Woche etwa 130.000 Euro. Beim Branchenkonkurrenten Deutsche Bank wären (gemessen an der Dividendenprognose von 1,00 Euro für 2025) rund 305.000 Euro notwendig. Beim Konkurrenten Handelsbanken hingegen lediglich 123.000 Euro.

Besteuerung finnischer Dividenden für deutsche Anleger

Auf Dividenden finnischer Unternehmen wird eine Quellensteuer von 30 Prozent erhoben. Aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und Finnland können davon 15 Prozent auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnet werden. Die restlichen 15 Prozent gelten als überhöht und können auf Antrag beim finnischen Steueramt zurückgefordert werden.

Die Dividende unterliegt in Deutschland zusätzlich der Abgeltungsteuer (25 Prozent), dem Solidaritzuschlag (5,5 Prozent auf die Abgeltungsteuer) sowie gegebenenfalls der Kirchensteuer. Deutsche Anleger müssen die zu viel gezahlte Quellensteuer zurückfordern, um nicht doppelt belastet zu werden.

Übersicht zur Dividende von Nordea*

Marktkapitalisierung: 43,2 Milliarden Euro

Dividende erhöht: 3 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 25 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: +3,9% p.a.



Zeitplan

20.03.2025: Dividendenankündigung

21.03.2025: Ex-Tag/Record Date

31.03.2025: Dividendenzahlung

* Quellen: Nordea, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Euro 2028 7,88e 0,98e 2027 8,04e 1,00e 2026 7,80e 0,97e 2025 7,56e 0,94e 2024 8,95 0,94 2023 8,17 0,92 2022 7,98 0,80 2021 6,40 0,69 2020 10,80 0,72 2019 0,97 0,07 2018 9,49 0,69 2017 6,73 0,68

* Quellen: Nordea, wallstreetONLINE, FactSet.

** Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen, beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,37 kr , was einem Rückgang von -90,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer