ITM Power Tochter Hydropulse und Eternal Power bündeln Kräfte

Berlin/Hamburg (ots) - Durch die strategische Partnerschaft erhalten

Industriekunden noch schneller zugeschnittene Wasserstofflösungen in Deutschland



Hydropulse GmbH ist das neu gegründete Unternehmen von ITM Power, das sich auf

die Umsetzung grüner Wasserstoffprojekte fokussiert. Hydropulse startet ab

sofort eine strategische Partnerschaft mit Eternal Power GmbH, einem führenden

Projektentwickler für Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Zielsetzung ist die

beschleunigte Umsetzung von grünen Wasserstoffprojekten im industriellen Maßstab

in Deutschland.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ITM Power - Elektrolyse und Brennstoffzelle ITM Power +0,17 % Aktie 248 Aufrufe heute winhel gestern 14:58

Diese Zusammenarbeit beschleunigt die Projektentwicklung, indem sie denTechnologiezugang und das einzigartige "Hydrogen-as-a-Service"-Modell vonHydropulse mit der Vor-Ort-Entwicklungsexpertise und dem Kundennetzwerk vonEternal Power kombiniert. Dadurch können die grünen Wasserstoff-VorreiterProjekte gemeinsam zügiger umsetzen, die bisher durch Komplexität, hoheKapitalkosten, erhebliche Vorabinvestitionen oder Verzögerungen ausgebremstwurden.Ein einfacherer, schnellerer Weg zu grünem Wasserstoff für die IndustrieHydropulse baut, besitzt und betreibt containerbasierte Anlagen zur Herstellungvon grünem Wasserstoff, die auf Industriekunden zugeschnitten sind - ohneVorabinvestitionen, ohne Technologierisiko und mit einem langfristigemVersorgungsmodell. Eternal Power wird im Zuge der Partnerschaft Projekte fürIndustrieabnehmer identifizieren, strukturieren und gezielt durch dieentscheidenden Entwicklungsmeilensteine führen, einschließlich der Genehmigungenund der kommerziellen Vermarktung."Mit Eternal Power an unserer Seite können wir schneller skalieren undeffizienter liefern - wir bringen Wasserstoff zu industriellen Anwendern, wo erbereits heute gebraucht wird und nicht erst in Jahren", sagt Dennis Schulz, CEOvon ITM Power und Geschäftsführer von Hydropulse. "Bei dieser Partnerschaft gehtes darum, Potenzial in die Realität zu überführen und durch die Überwindung derwichtigsten Hindernisse bei der Einführung von Wasserstoff einen erheblichen,unmittelbaren Wert für Kunden und Aktionäre zu schaffen.""Hydropulse bildet ab heute die Brücke zwischen Elektrolysetechnologie undrealer Anwendung", sagt Moritz Schwencke, CEO von Eternal Power. "Gemeinsam mitITM Power und seinen standardisierten PEM-Elektrolyseursystemen werden wir denEinsatz vor Ort beschleunigen und zu einem schnelleren Hochlauf derWasserstoffwirtschaft in Deutschland, später auch in weiteren Ländern,beitragen."Fokussiert auf die industrielle NachfrageDie Partnerschaft zielt auf industrielle Wasserstoffanwender, bei denen dasHydropulse-Modell "Hydrogen-as-a-service" die traditionellen Hindernisse derKapital- und Investitionsrisiken beseitigt, während Eternal Power mit seinerErfahrung in der Projektentwicklung und seinem lokalen Know-how dafür sorgt,dass Projekte schnell umgesetzt werden.Über Hydropulse GmbH:Die Hydropulse GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derbörsennotierten ITM Power plc, die sich dem Bau, dem Besitz und dem Betrieb vondezentralen Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff widmet. Hydropulse hatseinen Hauptsitz in Berlin und liefert Wasserstoff an Industriekunden im Rahmenlangfristiger Abnahmeverträge - sicher, zuverlässig und wettbewerbsfähig.Über Eternal Power GmbH:Eternal Power adressiert den zentralen Engpass der Wasserstoffwirtschaft: dieMassenproduktion von grünem Wasserstoff und grünen Molekülen zu günstigen,sinkenden und wettbewerbsfähigen Preisen, indem es der Wettbewerbsstrategie"Kostenführerschaft" des Ökonomen Michael Porter mit industriellenProduktionsanlagen folgt. Eternal Power deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab- von der Standortbewertung über die Projektentwicklung und -finanzierung bishin zur Produktion, Lagerung, Logistik und Vertrieb. Das Unternehmen mit Sitz inHamburg sichert sich Standorte mit optimalen Produktionsbedingungen in Ländernwie Deutschland, Schweden und Übersee. Die Produkte werden anschließend anAbnehmer wie Versorgungsunternehmen, Düngemittelhersteller, Chemieunternehmenund Speditions-/Logistikkonzerne verkauft und verschifft.Eternal Power wurde 2021 von einem Team aus Experten für erneuerbare Energien inHamburg gegründet. Mit der Unterstützung renommierter Investoren und in engerZusammenarbeit mit Regierungen und Regulierungsbehörden hat sich das Unternehmenzur Aufgabe gemacht, die grüne Wasserstoffrevolution zu beschleunigen und einen"fast track zur Dekarbonisierung" zu beschreiten.Pressekontakt:Leonie SanzenbacherSCRIVO CommunicationsLachnerstr. 3380639 MünchenTel: +49 (0)89 45 23 508-17E-Mail: mailto:leonie.sanzenbacher@scrivo.deWeb: http://www.scrivo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171361/6063752OTS: Eternal Power