Millennial Potash durchschneidet weitere robuste Kali-Mineralisierung in Bohrloch BA-004 auf seinem Banio Potash Projekt in Gabun

26. Juni 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) - https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-working-towards-up ... - ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass ,man das Bohrloch BA-004 im Zielgebiet Nord auf seinem Kaliprojekt Banio in Gabun fertiggestellt hat. Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde BA-004 bis in eine Tiefe von 667 m niedergebracht und durchteufte die evaporithaltige Salzabfolge von etwa 260 m bis zum Bohrlochboden auf 667 m. Innerhalb der Salzabfolge durchteufte BA-004 mehr als 100 m Kali in Flözen, die durch eingelagertes Carnallit und Halit gekennzeichnet sind.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, sagte: Millennial freut sich, bekannt geben zu können, dass die Bohrungen auf dem Projekt in dem neuen Bohrloch BA-004 erneut einen bedeutenden Abschnitt mit eingelagertem Carnallitit und Halit durchteuft haben. In BA-004 wurden zahlreiche mächtige Kaliflöze in Form von Carnallitit durchteuft, die insgesamt mehr als 100 m Carnallitit und Halit in sich vereinen. Die Kalimineralisierung, die in den kürzlich abgeschlossenen Bohrlöchern BA-001-EXT und BA-004 gefunden wurde, übertraf unsere Erwartungen und zeigt deutlich das Potenzial unseres Projekts. Wir freuen uns auf den Abschluss der Protokollierung und Beprobung der Kalihorizonte sowie auf die Analyseergebnisse. Die auffällige Kalimineralisierung, die in BA-001-EXT und in BA-004 durchteuft wurde, hat das Potenzial, die Kaliressourcen des Projekts erheblich zu steigern. Nach der Interpretation und Zusammenstellung der Bohrlochergebnisse wird voraussichtlich eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung fertiggestellt, die die Grundlage für eine Machbarkeitsstudie bilden wird, die in den kommenden Monaten beginnen soll."

Das Bohrloch BA-004 wurde etwa 3,7 km östlich des vor kurzem abgeschlossenen Bohrlochs BA-001-EXT angelegt und sollte die östliche Erweiterung der Kalimineralisierung erproben, die in den Bohrlöchern BA-001, 001-EXT, 002, 002-EXT und 003 angetroffen wurde. Vorläufige Aufzeichnungen von BA-004 weisen darauf hin, dass es geologisch gesehen den Bohrlöchern BA-001-EXT, 002, 002-EXT und 003 ähnelt und etwa 7 Evaporit-Zyklen (Zyklen II bis VIII) aufweist, wobei in jedem Zyklus eine Kalimineralisierung durchschnitten wurde. Die Überprüfung des Bohrkerns von BA-004 zeigt ausgeprägte horizontale Schichtebenen, die von zwischengelagertem Halit und Carnallit dominiert werden (siehe Fotos 1 und 2 unten). Eine Schätzung der kumulativen Mächtigkeit der wichtigsten Carnallitflöze aus den vorläufigen Aufzeichnungen beläuft sich möglicherweise auf mehr als 100 m. Detaillierte Kernaufzeichnungen und die endgültige Interpretation des Evaporit-Zyklus und der Flözidentifizierung sowie geophysikalische Aufzeichnungen im Bohrloch sind im Gange. Darüber hinaus werden in den nächsten Wochen die Kernvorbereitung und die Probenahme abgeschlossen und die Proben an das Saskatchewan Research Council zur Analyse übermittelt.