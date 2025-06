Bitcoin nach Ausbruch über 108.000 US-Dollar – bleiben die Bullen am Drücker!

Regulatorischer Rückenwind: US-Hypothekenmarkt vor Krypto-Revolution?

Für Aufsehen sorgte vor allem eine überraschende Ankündigung aus Washington: Bill Pulte, Direktor der Federal Housing Finance Agency (FHFA), forderte die Hypotheken-Giganten Fannie Mae und Freddie Mac auf, Kryptowährungen künftig als Vermögenswert bei der Vergabe von Hypotheken zu berücksichtigen.

"Nach intensiver Prüfung und in Einklang mit Präsident Trumps Vision, die USA zur Krypto-Hauptstadt der Welt zu machen, habe ich heute angeordnet, dass Fannie Mae und Freddie Mac ihre Geschäftsmodelle darauf vorbereiten, Kryptowährungen als Asset für Hypotheken anzuerkennen", erklärte Pulte via X (ehemals Twitter).

Marktbeobachter sehen hierin einen weiteren Schritt zur institutionellen Akzeptanz von Bitcoin und Co. Die Integration von Kryptowerten in den US-Hypothekenmarkt könnte langfristig neue Nachfragequellen schaffen – ein klares Plus für die Bullen.

ETF-Boom ungebrochen: Zuflüsse nähern sich 4-Milliarden-Marke

Parallel dazu halten die massiven Kapitalströme in die US-Spot-Bitcoin-ETFs an. Laut Daten von The Block verzeichneten die börsengehandelten Bitcoin-Fonds am Mittwoch den zwölften Tag in Folge Nettozuflüsse – diesmal in Höhe von 547,7 Millionen US-Dollar.

Allein der Branchenriese BlackRock sammelte mit seinem IBIT-ETF am Dienstag und Mittwoch über 680 Millionen US-Dollar ein. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettozuflüsse der gesamten Bitcoin-ETF-Kategorie auf fast 50 Milliarden US-Dollar.

"Das Ausmaß dieser Zuflüsse ist beispiellos. Innerhalb weniger Monate wurden nahezu 4 Milliarden US-Dollar frisches Kapital mobilisiert – und das trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit!, kommentiert Nate Geraci, Präsident von The ETF Store.

Auch die neu gestarteten Spot-Ethereum-ETFs ziehen an. Besonders BlackRocks ETHA-Fonds war mit 55,2 Millionen US-Dollar Nettozufluss am Mittwoch führend.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion