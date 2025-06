Anleger steigen in Rüstungsbranche ein nach Rücksetzern

SirWilliams schrieb 19.06.25, 21:51

Impulsreiche Tage stehen bevor



Der Kurs befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase. Der MACD auf Tagesbasis zeigt weiterhin einen Abkühlungstrend, deutet jedoch erste Anzeichen einer möglichen Trendwende nach oben an. Dieser Indikator ist besonders relevant für die mittel- bis langfristige Kursentwicklung.



Zwei entscheidende Impulse stehen unmittelbar bevor:



1. Aufnahme in den Euro Stoxx 50 (Start am Montag):

Diese Indexaufnahme dürfte zu verstärkten Mittelzuflüssen führen, insbesondere durch ETFs und Fonds, die den Index abbilden. Ein vorzeitiger Kursanstieg vor der Aufnahme hätte das Gleichgewicht gestört, nun könnte die Kursdynamik freigesetzt werden.



2. NATO-Gipfel nächste Woche:

Trotz kleinerer Abstimmungsfragen ist die Richtung klar, eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben steht im Raum.



Zitat: "Bei der NATO ist man zuversichtlich, dass am Gipfeltag alle den fünf Prozent zustimmen werden. Man müsse halt noch ein paar Brücken bauen, über die die Kritiker dann gehen können, heißt es in Brüssel. Eine Brücke könnte die Jahreszahl sein, bis zu der die Aufrüstung erreicht sein muss. Zwischen 2030 und 2035 ist als Zeitrahmen im Gespräch, dann soll die NATO unangreifbar sein..."



Beide Ereignisse könnten zusammen ausreichen, um den MACD auf Tagesbasis nachhaltig zu drehen und eine neue Aufwärtsbewegung einzuleiten. Die Voraussetzungen für eine starke Long-Bewegung sind gegeben, sowohl technisch als auch fundamental.



Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/nato-gipfel-rutte-ard-interview-100.html