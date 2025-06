Kaufchance? Diese Aktie ist einfach viel zu billig!

Sinnbildlich für diese Krise steht UnitedHealth , dem nach Marktkapitalisierung und Zahl der Versicherten größten privaten Krankenversicherer der Welt. Das Unternehmen hat mit schwerwiegenden Betrugsvorwürfen zu kämpfen und verzeichnete in den vergangenen Wochen den heftigsten Crash seiner Aktie seit dem Bestehen.

In der US-Krankenversicherungsbranche brodelt es gewaltig. Die Behandlungskosten explodieren, bei den Medikamentenpreisen zeichnet sich noch immer keine Besserung ab, gleichzeitig drohen Einsparungen – und bis zu 11 Millionen Versicherten das Aus ihrer Policen, wenn das von US-Präsident Donald Trump als "Big Beautiful Bill" bezeichnete Steuergesetz in seiner aktuellen Form verabschiedet werden sollte.

Vergessen Sie UnitedHealth – Centene ist viel attraktiver!

Das hat bei Anlegerinnen und Anlegern Begehrlichkeiten geweckt, die auf eine schnelle Erholung der Anteile hoffen. Doch das dürfte nicht passieren, wie das Vorbild Humana zeigt – einem weiteren US-Krankenversicherer, der bereits im vergangenen Jahr in immer größere Schwierigkeiten geraten war.

Wer in der Branche mitmischen und auf einen Turnaround setzen möchte, sollte das daher nicht beim Branchenprimus, sondern einem Mitbewerber tun. Das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet aufgrund einer konkurrenzlos günstigen Bewertung Centene. Auch im Chart zeichnen sich hier erste Entspannungssignale ab.

Die letzten drei Jahre haben wehgetan ...

Bereits seit August 2022 handelt die Centene-Aktie in einem Abwärtstrend. Dieser hat annäherungsweise zur Halbierung des Kurses von einst knapp 100 US-Dollar geführt. Eine mehrmonatige Gegenbewegung in der zweiten Jahreshälfte von 2023 wurde verkauft. Seither ging es für die Anteile weitestgehend widerstandslos weiter bergab.

In den vergangenen 12 Monaten ist es so zu einem Verlust von 21,0 Prozent gekommen, davon hat das Unternehmen rund die Hälfte seit dem Jahreswechsel erlitten – womit die Aktie aber deutlich besser abschneidet als UnitedHealth, das einen Rückgang von 40,3 Prozent verkraften musste.

... doch ein Ende der Verluste ist in Sicht

Die technische Gesamtlage ist angesichts der anhaltenden Verluste schlecht. Die Aktie handelt deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten, muss sich also auf andere Unterstützungen verlassen. Dem Verkaufsdruck nicht standgehalten hat zuletzt der Bereich um 55 US-Dollar, weshalb jetzt Abgaben bis in den Bereich von 50 US-Dollar drohen, wo eine mehrjährige Unterstützung liegt.

Doch so weit muss es trotz der angeschlagenen Situation nicht kommen, denn in der technischen Indikation ist es zu bullishen Divergenzen gekommen. Zwar wird der Abwärtstrend grundsätzlich durch fallende technische Indikatoren bestätigt. Gleichzeitig ist es in den vergangenen Monaten aber gegen den Trend der Aktie zu einer ersten Erholung gekommen. Das bereit häufig eine Trendwende vor.

Chancen für Trendwende nehmen zu

Weitere Verluste dürften durch den Umstand begrenzt werden, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) bereits nahe überverkaufter Zustände notiert, was eine Gegenbewegung immer wahrscheinlicher macht. Außerdem konnte der Trendstärkeindikator MACD zuletzt seine (rote) Signallinie überwinden. Er zeigt unterhalb der Nulllinie zwar weiter einen Abwärtstrend der Aktie an, das Crossing deutet aber auf einen Verlust von Verkaufsdruck hin, was für eine Erholung bereits genügen könnte.

An Platz zur Oberseite fehlt es grundsätzlich nicht, wenngleich zwischen 59 und 60 US-Dollar mit hartnäckigem Widerstand zu rechnen ist. Hier verläuft neben der 50-Tage-Linie auch die Abwärtstrendlinie. Nur wenig darüber lauert mit der 200-Tage-Linie bereits der nächste markante Widerstand. Für einen nachhaltigen Kursanstieg verlangt es also nach guten Argumenten.

Die Bewertung? Nicht nur eine 1, sondern sogar eine 1+

Genau hier kommt die Unternehmensbewertung in Spiel, denn die ist sowohl gemessen am Branchendurchschnitt als auch dem historischen Bewertungsmaßstab der Aktie schlicht zu gering. Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,4 eingepreist. Das entspricht einer Gewinnrendite von 13,5 Prozent. Für das kommende Jahr erwarten Analystinnen und Analysten einen Gewinn von 7,91 US-Dollar pro Aktie, woraus sich ein geschätztes KGV von nur 6,8 ergibt.

Das liegt um 45 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt der Aktie und um mehr als die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt. Zum Vergleich: Für 2026 ist Mitbewerber UnitedHealth mit einem KGV von 11,6 bewertet, die gesamte Branche mit dem 24-Fachen der erwarteten Gewinne.

Doch auch bei anderen Bewertungskennziffern weiß Centene zu überzeugen. Ungeachtet der Schwierigkeiten wird mit einem weiteren Gewinnwachstum gerechnet, was der Aktie ein Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis von 0,64 einbringt. Bereits ein Wert unter 1 gilt in der Fundamentalanalyse als günstig. Gleichzeitig weist der Krankenversicherer einen hohen Cashflow auf und kommt auf ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,8. Das liegt um 57 Prozent sowohl unter dem Branchendurchschnitt als auch dem Fünfjahresmittel. Alle Kennziffern berücksichtigend verleiht das Finanzinformationsportal SeekingAlpha dem Unternehmen für seine Bewertung eine glatte 1+.

Fazit: Die Aktie ist zu günstig, um sie zu ignorieren

Auch Wall-Street-Expertinnen und -Experten sehen in der Aktie großes Potenzial und bewerten sie im Schnitt mit "Übergewichten". Aktuell wird im Mittel ein Kursziel von 76,50 US-Dollar genannt, was ein Potenzial von fast 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Mittwochabend bedeutet.

Wenngleich der Chart der Aktie nicht unbedingt zu einem Kauf einlädt, ist die Bewertung unschlagbar günstig und ein Investment wert. Eine zweistellige Gewinnrendite haben aktuell nur wenige an der Wall Street notierte Unternehmen zu bieten. Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach einer besonders werthaltigen Depotposition sind hier genau richtig.

Bei so einer Bewertung kann man auch mal hebeln!

Wer gerne etwas risikoaffiner agiert, kann auch auf den Call-Optionsschein JH6YT8 setzen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 55,00 US-Dollar und eine Laufzeit bis zum 20. März 2026. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 3,2 und damit die Chance auf hohe Überrenditen. Das Auszahlungsprofil lautet (zum Laufzeitende) für einige beispielhafte Fälle folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 55,00 US-Dollar notieren, verfällt JH6YT8 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu reduzieren, sollte die Position spätestens dann verkauft werden, wenn Centene nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterhalb von 50,00 US-Dollar gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

