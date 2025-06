Bund sieht keine Zahlungsverpflichtung

ERFURT/LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Bund schließt eine Beteiligung an den in den vergangenen Jahren angefallenen Kosten für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Thüringer Kali-Gruben aus. Das machten Anwälte des Bundes und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bei einer Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig deutlich. Vor der höchsten deutschen Verwaltungsgerichtsinstanz geht es um eine Klage Thüringens, mit der das Land Nachverhandlungen zu einem 1999 abgeschlossenen Vertrag erreichen will.

Er regelt die Kostenverteilung zwischen Bund und Land vor allem bei den Umweltschäden durch die riesigen unterirdischen Hohlräume, die durch den Kali-Bergbau in der DDR entstanden. Die Gruben in Springen und Merkers im Wartburgkreis müsse seit Jahren gesichert werden, um Senkungen zu verhindern.