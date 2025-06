Digitalgesetz: Start-ups warnen EU vor Einknicken vor USA

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europas Start-up-Branche fürchtet, dass die EU ihr Digitalgesetz aufweicht, um einen Handelskrieg mit den USA abzuwenden. In einem Brief an die EU-Kommission warnen Digitalverbände vor Kompromissen beim Digital Markets Act (DMA), mit dem Brüssel Techkonzerne reguliert und jüngst hohe Strafen gegen Apple und den Facebook-Konzern Meta verhängt hat. Medien zufolge will die EU bei dem Thema den USA entgegenkommen.

Mit großer Sorge verfolge man Berichte, wonach der US-Handelsbeauftragte vorgeschlagen habe, die Durchsetzung des DMA für amerikanische Digitalunternehmen in einem bilateralen Dialog mit der EU vorübergehend auszusetzen, heißt es in dem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.