KRAVAG / KRAVAG bleibt auf Wachstumskurs (FOTO)

KRAVAG bleibt auf Wachstumskurs (FOTO)

Hamburg (ots) - Die KRAVAG-Gesellschaften verzeichnen bis Mai 2025 ein Plus bei den Beitragseinnahmen von rund 11 Prozent. Damit knüpft der Spezialversicherer an das Wachstum des Vorjahres an. 2024 hat die KRAVAG ein solides Wachstum verzeichnet. Damit konnte sie trotz anspruchsvollem wirtschaftlichem Umfeld ihre Marktposition behaupten.



"Inflationsdruck, konjunkturelle Unsicherheiten und geopolitische Spannungen prägen das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen", betont Klaus Endres, Vorstandsvorsitzender der KRAVAG-Gesellschaften. "Angesichts dieser Herausforderungen freut es uns umso mehr, dass wir den Erfolgskurs der KRAVAG auch im bisherigen Jahresverlauf fortsetzen können." Für die ersten fünf Monate 2025 verzeichnet die KRAVAG-LOGISTIC gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 586 Millionen Euro - ein Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die KRAVAG-ALLGEMEINE knüpft an ihr Wachstum im Vorjahr an: Im ersten Halbjahr 2025 konnte sie die Beitragseinnahmen um 84 Millionen Euro (14,8 Prozent) steigern.