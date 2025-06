Magic Christian feiert seinen 80er!

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Kinder wie die Zeit vergeht. Reinste Zauberei. Der Doyen der

österreichischen Zauberszene, der weltweit bekannte und vom Weltverband meist

ausgezeichnete Magier, Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettist und gesuchter

Seminarleiter MAGIC CHRISTIAN feiert am 17. Juli seinen 80 Geburtstag. Man sieht

es dem vitalen, nimmermüden Gentleman, der noch immer gerne Krawatte trägt,

nicht an. Zaubern ist eine Kunstform und seine Passion.





Als Nachkriegskind in Mauthausen, O.Ö. geboren und in Wien aufgewachsen machte

der studierte Industrie Designer sein Hobby zum Beruf und bereiste mehrmals alle

Kontinente dieser Welt mit seinen erfolgreichen Zaubereien. Sein Name ist in der

Zaubergilde ein nicht wegzudenkender Begriff. In China wird er "The Legend"

genannt.



Da er selbst zu seinem Geburtstag beim Weltkongress der Magie (FISM) in Turin

sein wird und dort gefeiert werden soll, wird seine persönliche Feier am 25.

Juli 2025 im Hotel Stefanie, 1020 Wien, denen noch weitere im August und

September folgen werden.



Einen genauen Lebenslauf kann man gerne unter mailto:magicchristian@chello.at

anfordern oder unter seiner Homepage www.magicchristian.com nachlesen.



Sein Magisches Quadrat: 80 in alle Richtungen:



Senkrecht, waagrecht, diagonal und Viergruppen = 80



36 - 9 - 20 - 15



19 - 16 - 35 - 10



13 - 18 - 11 - 38



12 - 37 - 14 - 17



Anfrage und Bilder unter Mobil: +43 (0) 664 536 7100



oder per e-Mail: mailto:magicchristian@chello.at ,

mailto:magischerklub@chello.at



Büro: Promotion Magic & Design, Stiegengasse 9/ 8-10, 1060 Wien



Pressekontakt:



Magic&Design

Prof. Mag. Magic Christian

Telefon: 06635367100

E-Mail: mailto:magicchristian@chello.at

Website: https://magicchristian.commagicchristian.at



