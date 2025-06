Neptune veröffentlicht Unternehmensupdate zum Bitcoin-Bestand

VANCOUVER, British Columbia – 26. Juni 2025 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), ein führendes kanadisches Bitcoin-Treasury-Unternehmen, freut sich, ein Unternehmensupdate bereitzustellen, in dem die kontinuierlichen Fortschritte seiner Strategie hinsichtlich digitaler Assets hervorgehoben werden, einschließlich des erweiterten Solana-Stakings und einer verbesserten finanziellen Flexibilität zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums des Bitcoin-Bestandes.

Neptune ist nach wie vor bestrebt, seine Bitcoin-Bestände durch einen mehrgleisigen Ansatz kontinuierlich zu vergrößern. Das Unternehmen wendet eine automatisierte Dollar Cost Averaging- (DCA)-Strategie an, die über den bereits zuvor bekannt gegebenen Dispositionskredit in Höhe von 25 Millionen USD bei der Sygnum Bank finanziert wird, um regelmäßig Bitcoins zu erwerben und das Timing-Risiko zu senken. Dies ergänzt die laufenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten von Neptune, die nach wie vor täglich neue Bitcoins generieren. Alle erworbenen Bitcoins werden als langfristige Assets gehalten und nicht veräußert.

Stand heute besitzt Neptune 404 Bitcoins, was etwa 318 Satoshis pro ausstehender Stammaktie entspricht. Unter Einbeziehung anderer Assets wie Altcoins und SpaceX-Aktienanteilen beläuft sich der Gesamtwert des Bestandes auf etwa 411 Satoshis pro Aktie.

Stand heute hat Neptune 33.312 Solana gestakt. Abgesehen vom Mining und dem Erwerb von Bitcoin erzielt Neptune auch Erträge durch das Staking auf der Solana-Blockchain. Diese Belohnungen verschaffen dem Unternehmen zusätzliche Krypto-Zuflüsse, die zum optimalen Zeitpunkt gegen Bitcoin eingetauscht werden können. Daher ist davon auszugehen, dass das Staking von Solana eine zunehmend wichtige Rolle bei der Finanzierung zukünftiger Bitcoin-Erwerbe spielen wird.

Neptune hat Solana in seine Derivatestrategie aufgenommen. Der Verkauf von Solana-Verkaufsoptionen generiert eine annualisierte Rendite zwischen 50 und 100 %, indem aggressive Ausübungspreise mit kurzen Laufzeiten gewählt werden. Die Einnahmen durch Aufpreise werden anschließend zum Erwerb weiterer Bitcoins oder für die allgemeinen Betriebe des Unternehmens verwendet. Wenn ein Handel in erworbenen Solana abgewickelt wird, wird dieser gestakt, wodurch weitere Renditen in Höhe von etwa 7,5 % generiert werden.