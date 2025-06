EarthDaily läutet mit bahnbrechendem Satellitenstart eine neue Ära der Erdbeobachtung ein

VANCOUVER, BC, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- EarthDaily Analytics (EarthDaily) gab heute den erfolgreichen Start und den ersten Kontakt mit dem ersten Satelliten seiner EarthDaily Constellation bekannt, was einen wichtigen Meilenstein bei der Einführung seines Erdbeobachtungssystems der nächsten Generation darstellt. Die Telemetriedaten wurden empfangen, die Solaranlagen erfolgreich bereitgestellt und der Satellit hat eine sichere Fluglage eingenommen und ist leistungsfähig.

Mit dieser Leistung beginnt die Einführung des weltweit fortschrittlichsten End-to-End-Erdbeobachtungssystems, das wissenschaftlich kalibrierte, tägliche globale Bilder in Verbindung mit fortschrittlicher KI und Analytik liefert. Das System ist so konstruiert, dass es die Erkennung von Veränderungen in einem weiten Bereich ermöglicht, eine intelligentere Entscheidungsfindung ermöglicht sowie die Art und Weise verändert, wie Industrie sowie Regierungen unseren Planeten überwachen.

Dieser Eröffnungssatellit ist der erste einer Konstellation von zehn Satelliten. Die verbleibenden Satelliten befinden sich in der Endphase des Zusammenbaus und der Tests. Die gesamte Konstellation wird voraussichtlich im nächsten Jahr einsatzbereit sein und EarthDaily in die Lage versetzen, in wachstumsstarken Sektoren Einnahmen zu erzielen.

„Dies ist nicht nur der Start einer Konstellation, sondern der Beginn einer neuen Ära der Erdbeobachtung und ein klares Signal für unsere Marktreife", sagte Don Osborne, Geschäftsführer von EarthDaily. „Wir sehen die Welt nicht nur so, wie sie heute ist, wir sagen auch voraus, wie sie morgen sein wird. Wir haben Jahre in die Entwicklung dieser Vision investiert: ein System, das in der Lage ist, die Veränderungen auf dem Planeten mit unübertroffener Genauigkeit zu erfassen, und zwar jeden einzelnen Tag. Dieser Start bestätigt unsere Technologie und beschleunigt unseren Weg, der führende Anbieter von täglicher, KI-fähiger Earth Intelligence zu werden."