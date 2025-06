Leica schafft zu Jubiläum Rekordjahr - Smartphone für Europa

WETZLAR (dpa-AFX) - Der Kamerahersteller Leica hat in diesen Tagen doppelten Grund zum Feiern: 100 Jahre nach der Vorstellung der ersten in Serie gefertigten Kleinbildkamera hat das Unternehmen ein weiteres Rekordjahr geschafft. Zum Jubiläum nimmt das Unternehmen seine Pläne für ein Smartphone für den europäischen Markt konkreter in den Blick und will auch seine Vertriebsbasis weiter stärken, wie Leica-Investor Andreas Kaufmann deutlich machte.

Nach der Eröffnung eines Partner-Stores in der armenischen Hauptstadt Eriwan gebe es auch Pläne für Stores in der usbekischen Hauptstadt Tashkent sowie in Almaty in Kasachstan. "Der Rest der Welt, das ist unsere Aufgabe", sagte Kaufmann.