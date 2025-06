Polen fürchtet deutsche Aufrüstung nicht

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Pläne für eine Wiederaufrüstung der Bundeswehr lösen in Polen nach Worten von Außenminister Radoslaw Sikorski keine Bedenken aus, sondern sind willkommen. "Wir sind gute Verbündete, und wir müssen Streitkräfte aufbauen, die niemandem Angst machen, sondern (Kremlchef Wladimir) Putin abschrecken", sagte Sikorski in Warschau. Er sehe es als "dringende polnisch-deutsche Herausforderung", der Gefahr durch russische Raketen in Kaliningrad zu begegnen.

Polen am Ostrand der Nato verstärkt seit Jahren seine Armee, weil es sich durch Russland bedroht fühlt. In Deutschland hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Aufbau der stärksten konventionellen Armee in Europa angekündigt.

"Ich habe schon in meiner Jahresrede im Parlament gesagt: Solange Deutschland in Nato und EU ist, fürchte ich deutsches Zögern bei der Aufrüstung mehr als die deutsche Armee. So denke ich immer noch", sagte Sikorski im Interview der Nachrichtenagenturen dpa, PAP und AFP.

Russland hat in der Ostsee-Exklave Kaliningrad ballistische Iskander-Raketen stationiert, die mit bis zu 500 Kilometern Reichweite Warschau, Berlin und Kopenhagen erreichen können.