Sashnot schrieb heute 09:21

Wow – was für ein Quartal von Micron! 9,3 Mrd. USD Umsatz, satte 1,91 USD Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) und ein freier Cashflow von fast 2 Mrd. USD – das ist schon eine Ansage. Noch beeindruckender finde ich aber den Ausblick: Für Q4 werden über 10,7 Mrd. USD Umsatz und ein EPS von bis zu 2,50 USD erwartet. Das ist nicht nur sequenziell starkes Wachstum, sondern signalisiert: Die KI-getriebene Nachfrage nach High-End-Speicherchips ist real und anhaltend.



Besonders spannend finde ich den Boom bei HBM und Rechenzentren – genau die Bereiche, wo auch Nvidia & Co. profitieren. Micron ist hier nicht mehr bloß Zulieferer, sondern ein echter strategischer Player. Und das bei weiterhin starker Bilanz (12 Mrd. Cash) und Dividende.



Klar, der Kurs hat schon gut vorweggenommen – aber ich glaube, da ist langfristig noch einiges drin, wenn das Team liefert. Micron wird vom "zyklischen Speicherhersteller" gerade zum strukturellen Gewinner des KI-Zeitalters. So zumindest meine Ansicht.



Langfristig halte ich: 💪