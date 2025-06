Monheim am Rhein (ots) - Solaranlagen erzeugen günstige Energie - sie sindjedoch auch eine lohnende Investition. Mit der Energy Deutschland GmbH pachtetMohamad Read bundesweit geeignete Dachflächen, um Photovoltaikanlagen zuerrichten, an denen Investoren Anteile erwerben können. Warum das für Geldgebernicht nur attraktive Renditen, sondern auch enorme steuerliche Vorteile mit sichbringt, erfahren Sie hier.Auf den Dächern von Eigenheimen, Bürogebäuden und Produktionshallen sindSolarmodule mittlerweile immer häufiger zu sehen. Privatleute und Unternehmenerzeugen ihren Strom vor allem deshalb selbst, weil sie den steigendenEnergiepreisen entgehen möchten. Wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien inDeutschland gelingen soll, müssen allerdings noch viel mehr Solaranlagen gebautwerden. Daher gibt es inzwischen auch einige Gesellschaften, die Flächen für dieProduktion von Sonnenenergie anmieten und Geldgeber für die zu errichtendenSolaranlagen suchen. Das mag die Energiewende voranbringen. Doch ist es aucheine wirtschaftlich sinnvolle Investition? "Photovoltaikanlagen bietenattraktive Renditen, weil sie von der staatlich regulierten Einspeisevergütungprofitieren, die zusätzlich langfristig planbare Einnahmen garantiert", erklärtMohamad Read, Geschäftsführer der Energy Deutschland GmbH. "Für Investoren, dievom Auf und Ab der Aktienkurse wenig begeistert sind, ist das bereits ein gutesArgument. Gegenüber Aktien hat die Solarenergie zudem den entscheidendenVorteil, dass Investitionen in erneuerbare Energien hohe steuerlicheAbschreibungen ermöglichen. Es ist also sicher ein gutes Geschäft - nur solltenInteressenten unbedingt darauf achten, mit wem sie es abschließen.""Wer Solaranlagen errichtet, muss fachlich äußerst kompetent sein, dennschließlich soll die Anlage nicht nur funktionieren, sondern möglichst großeMengen Strom erzeugen. Dazu kommt, dass die Dachflächen sorgfältig geprüftwerden müssen, weil ungeeignete Dächer die Baukosten in die Höhe treiben, wasdie Amortisationszeit verlängert und die Renditen senkt. Die Investition istalso dort gut aufgehoben, wo die nötige Expertise vorhanden ist", fügt derExperte für Solarstromerzeugung hinzu. Mit der Energy Deutschland GmbHentwickelt Mohamad Read maßgeschneiderte Solarlösungen für Privatkunden,Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, wobei ein besonderer Schwerpunkt aufden Großanlagen liegt. Das Dienstleistungsangebot reicht von Beratung, Planungund Installation bis hin zu einer langfristigen Wartung. Dabei legt Mohamad Readgroßen Wert auf hochwertige Produkte, eine zügige Umsetzung, transparenteProzesse sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.