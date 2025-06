KRAVAG bleibt auf Wachstumskurs (FOTO)

Hamburg (ots) - Die KRAVAG-Gesellschaften verzeichnen bis Mai 2025 ein Plus bei

den Beitragseinnahmen von rund 11 Prozent. Damit knüpft der Spezialversicherer

an das Wachstum des Vorjahres an. 2024 hat die KRAVAG ein solides Wachstum

verzeichnet. Damit konnte sie trotz anspruchsvollem wirtschaftlichem Umfeld ihre

Marktposition behaupten.



"Inflationsdruck, konjunkturelle Unsicherheiten und geopolitische Spannungen

prägen das Marktumfeld, in dem wir uns bewegen", betont Klaus Endres,

Vorstandsvorsitzender der KRAVAG-Gesellschaften. "Angesichts dieser

Herausforderungen freut es uns umso mehr, dass wir den Erfolgskurs der KRAVAG

auch im bisherigen Jahresverlauf fortsetzen können." Für die ersten fünf Monate

2025 verzeichnet die KRAVAG-LOGISTIC gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 586

Millionen Euro - ein Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auch die KRAVAG-ALLGEMEINE knüpft an ihr Wachstum im Vorjahr an: Im ersten

Halbjahr 2025 konnte sie die Beitragseinnahmen um 84 Millionen Euro (14,8

Prozent) steigern.







optimistisch: "Obwohl das Umfeld weiter von großen Unsicherheiten geprägt ist,

gehen wir davon aus, dass wir dem Wachstumspfad weiter folgen." Dabei setzt die

KRAVAG auf individuelle Risikosteuerung, kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer

Produkte sowie praxistaugliche Präventionsmaßnahmen - stets mit dem Ziel, die

wirtschaftlichen Herausforderungen ihrer Kundinnen und Kunden bestmöglich

abzusichern. "Die enge Partnerschaft mit Speditionen und Logistikunternehmen ist

für die KRAVAG zentral", sagt Endres.



75 Jahre KRAVAG



Mit diesem Ergebnis schreibt die KRAVAG ihre Erfolgsgeschichte fort - und das in

einem ganz besonderen Jahr: Das Unternehmen feiert Geburtstag, es wurde vor 75

Jahren in Hamburg gegründet. 1950 haben sieben Straßenverkehrsgenossenschaften

die KRAVAG aus der Taufe gehoben, seitdem hat sie sich zum führenden

Logistikversicherer in Deutschland entwickelt. Die KRAVAG steht von Beginn an

für Stabilität, Branchenkenntnis und Kundennähe. Im Laufe der Jahrzehnte hat

sich die KRAVAG kontinuierlich weiterentwickelt und reagiert dabei immer auf die

Anforderungen des Marktes - etwa durch Gründung der KRAVAG-LOGISTIC im Jahr

1999.



Auch künftig will die KRAVAG gemeinsam mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden

die Branche mitgestalten. "Wir verstehen uns als Partner des Verkehrsgewerbes -

damals wie heute. Unser Ziel bleibt, tragfähige Lösungen für die Anforderungen

von morgen zu entwickeln und unsere Kunden zuverlässig zu begleiten", sagt Jan

Zeibig, Vorstand der KRAVAG Sach-Versicherung VVaG. "Unsere Kunden aus dem

Verkehrsgewerbe können auch in schwierigen Zeiten auf uns als zuverlässigen





