Verbio gefragt - mögliche Steuererleichterungen

Ich weiss das nicht mehr. Wer was macht bzw. etwas wagt, der wird kritisiert oder auch bepöbelt von Leuten die nichts machen bzw. nichts wagen oder meinen alles besser zu wissen. "Macher- gegen Beamtenmentalität" eben. Man kann kein Investment an der Börse voraussehen und manches endet auch im Totalverlust. Darauf wird dann fokussiert und die Highflyer die das alles aufwiegen werden nicht gesehen. So war das damals schon und ist es auch heute noch wesentlich mehr. Gesund für die eigene Seele ist diese Pöbelei von anderen eher nicht. Deshalb auch verdrängt.



Ich bin mit meinen aktuell 16 Euro Einstiegskurs bei Verbio zwar immer noch ca. 30 % unter Einstand. Allerdings habe ich meine ersten Verbio-Aktien bereits im Jahr 2007 gekauft und mein Tradingprogramm zeigt mir da in Summe ein ganz erhebliches Plus der realisierten Verkäufe in den letzten 18 Jahren an. Die Verbio Aktie kommt von 85 Euro. Sie ist bei über 70 % Familienbesitz sehr volatil. Anfang 2025 waren denke ich alle negativen Ereignisse in der Aktie eingepreist. Jetzt gibt es vielfache Kurstreiber. Siehe die tolle letzte Quartalspräsentation. Ob einer davon zündet, das muss man abwarten. Auf Sicht denke ich - wie vor kurzem um 10 Euro geschrieben - das AUF DIESEM ABSOLUTEN AUSVERKAUFSNIVEAU ein erster Einstieg keinesfalls das Dümmste ist was man machen kann. Aber immer die bekannte Drittelstrategie beachten und nur im Ausnahmefall eine einzelne Depotpositon auf über 10 % gewichten. Ich habe beim Marktwert aktuell 5,9 % meines Depotwertes in Verbio investiert - das Wikifolio außen vorgelassen.



Man darf nie vergessen, das Verbio in der Krisenjahren fast ihren gesamten damaligen Anlagenbestand in Deutschland radikal nahezu komplett abgeschrieben hat. Das was Verbio an Anlagenwerten in der Bilanz stehen hat, entspricht m.W. nur einem Bruchteil dessen was ein Konkurrent heute investieren müsste, wenn er das Gleiche aufbauen wollte.