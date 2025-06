GKV-Ausgaben Pharmagroßhandel ist kein Kostentreiber / Anteil des Großhandels an den Arzneimittelausgaben geht zurück (FOTO) Über steigende Arzneimittelausgaben in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wird intensiv diskutiert. Aktuelle Zahlen zeigen, dass der Pharmagroßhandel zu dieser Entwicklung nicht beiträgt: Sein Anteil an den GKV-Ausgaben für Arzneimittel ist …