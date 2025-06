Darum bleibt E.ON ein Top-Pick im Energiesektor

Mit den richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen könnte E.ON noch mehr investieren, was das Unternehmen langfristig positiv beeinflussen würde. Fisher geht davon aus, dass die künftigen deutschen Regulierungsvorgaben diesen Spielraum erweitern werden. Die Investitionen in das Netzgeschäft dürften auch die Vergütungen verbessern und E.ON somit zu weiterem Wachstum verhelfen.

Die Essener verfügten nicht nur über die finanziellen Mittel, sondern auch die nötige strategische Ausrichtung, um die anstehenden Investitionen in die Energiewende erfolgreich umzusetzen – insbesondere in Deutschland. Ein zentraler Baustein für das künftige Wachstum ist die Ausweitung der Netzinvestitionen, analysiert Berenberg-Experte Andrew Fisher.

Neben den Netzgeschäften spielt auch das Retail-Geschäft eine wichtige Rolle. Durch stabile Cashflows aus der Energieversorgung im Privatkundenbereich erhält E.ON zusätzlichen Spielraum, um weiterhin in die Netzinfrastruktur zu investieren und dabei auch den Aktionären attraktive Dividenden zu bieten. Das Retail-Geschäft dürfte rund eine Milliarde Euro jährlich zum Cashflow des Unternehmens beitragen und so das "Cashflow-Flugrad" in Schwung halten.

Für 2025 will E.ON 55 Cent pro Anteil Dividende Zahlen, was eine Rendite von rund 5 Prozent entspricht. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits 36 Prozent hinzugewonnen. Damit stechen die Essener auch den Rivalen RWE aus, der im gleichen Zeitraum rund 21 Prozent zulegte.

Seine Position in einem regulierten Markt mache die Aktie relativ krisenfest, glaubt Analyst Fisher: "Der Großteil der Erträge von E.ON stammt aus dem regulierten Netzgeschäft wo die Risiken des Energie-Großhandelsmarktes begrenzt sind oder durch Preiskontrollen ausgeglichen werden können und das Wachstum durch den erheblichen und langfristigen Investitionsbedarf der Energiewende unterstützt wird."

Für die kommenden Jahre plant E.ON, insgesamt 35 Milliarden Euro in die Erweiterung und den Ausbau seiner Verteilnetze zu investieren, hauptsächlich in Deutschland. Angesichts des großen Bedarfs an Netzmodernisierung in Deutschland wird E.ON voraussichtlich sogar noch mehr ausgeben, sobald die regulatorischen Rahmenbedingungen angepasst werden.

Berenberg bleibt zuversichtlich und hebt das Kursziel für die E.ON-Aktie auf 18 Euro je Aktie an, von 15,90 Euro zuvor. Die Aktie gehört damit weiterhin zu den Top-3-Empfehlungen der Bank im Bereich Versorger. Die E.ON-Aktie reagierte am Donnerstag mit einem Plus von 1,5 Prozent auf die Worte der Analysten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





