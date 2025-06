Tauziehen um Kali-Kosten vor Gericht - Urteil erwartet

ERFURT/LEIPZIG (dpa-AFX) - Kosten in zweistelliger Millionenhöhe für Sicherungsarbeiten in stillgelegten Kali-Gruben belasten Thüringens Landeskasse. Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das Land für eine Beteiligung des Bundes an den Kosten gestritten. Über Stunden brachten Bund und Land ihre Argumente zu Fristen und Zahlungspflichten in Verträgen aus den 1990er Jahren vor - ein Urteil wurde am frühen Abend (17.30 Uhr) erwartet.

Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (BSW) machte nach der Verhandlung in Leipzig deutlich, wie wichtig eine positive Entscheidung des Gerichts für ihn wäre. "Die Kali-Kosten machen etwa zehn Prozent meines Budgets aus", sagte der Minister in Leipzig. Er äußerte allerdings eine gewisse Skepsis, ob Thüringen seine Klage gewinnen wird.