DeepL in TIME-Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen 2025 aufgenommen

New York (ots/PRNewswire) - Der führende KI-Sprachtechnologie-Anbieter reiht

sich damit unter bisherige TIME100-Preisträger wie NVIDIA, Google, Anthropic,

Microsoft und OpenAI ein



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4456968-1&h=542918502&u=http%3A%2F%2Fwww.dee

pl.com%2F&a=DeepL , ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Sprachtechnologie,

hat heute seine Aufnahme in die fünfte Ausgabe der jährlichen TIME100-Liste der

weltweit einflussreichsten Unternehmen bekannt gegeben. Zu den bisherigen

Preisträgern zählen globale Innovatoren wie NVIDIA, Google, Anthropic,

Microsoft, TikTok und OpenAI.





Zur Erstellung der Liste hat TIME Nominierungen aus verschiedenen Brancheneingeholt und sein globales Netzwerk von Mitwirkenden und Korrespondenten sowieexterne Experten zu Rate gezogen. Anschließend haben die Redakteure von TIMEjede Nominierung anhand wichtiger Faktoren wie Einfluss, Innovation, Ambitionund Erfolg bewertet. Das Ergebnis ist eine vielfältige Gruppe von insgesamt 105Unternehmen, die den Weg in die Zukunft weisen."Es ist eine Ehre für DeepL, in die TIME-Liste der 100 einflussreichstenUnternehmen aufgenommen zu werden. Dies ist ein großartiger Moment für unserTeam und führt uns erneut die Bedeutung unserer Mission und Technologie vorAugen", so Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL . "In unserer zunehmendvernetzten Welt spielt Sprache eine immer wichtigere Rolle. Für globaleUnternehmen kann sie aber auch eine große Hürde darstellen. Wir bei DeepL sindstolz darauf, eine KI zu entwickeln, die nachweislich Menschen und Unternehmendabei unterstützt, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und zu wachsen - unddas unabhängig von Branche und Standort."Unternehmen, die KI einsetzen möchten, suchen nach Lösungen mit einem echtenMehrwert. Die KI-Sprachtechnologie von DeepL hat sich als bedeutende Investitionfür den globalen Erfolg bewährt, da sie Sprach- und Kommunikationsbarrierenbeseitigt - eines der größten, wenn auch oft übersehenen, Hindernisse für dasgeschäftliche Wachstum. Laut aktuellen Untersuchungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4456968-1&h=1878231000&u=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fnew-deepl-research-finds-that-nearly-70-of-us-enterprises-face-daily-unexpected-operational-challenges-due-to-language-barriers-302449137.html&a=aktuellen+Untersuchungen) haben fast 70 % der US-Unternehmen täglich mit unerwartetenbetrieblichen Herausforderungen aufgrund von Sprachbarrieren zu kämpfen, und 61% geben an, dass Sprachbarrieren ihre globale Expansion verzögert oderbeeinträchtigt haben.Mehr als 200.000 Unternehmen, darunter SoftBank, Mazda, Harvard BusinessPublishing, das ifo Institut und Panasonic Connect, vertrauen auf die