Weitere Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 111,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 4,28 Prozent. Zwischenzeitlich hatte sie den tiefsten Stand seit Anfang Mai erreicht.

Zuletzt hat sich die Spekulation verstärkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins früher senken könnte als bisher erwartet. Am Markt wurde auf einen Bericht des "Wall Street Journal" zur Nachfolge von Fed-Präsident Jerome Powell verwiesen. Demnach könnte US-Präsident Donald Trump bereits im September oder Oktober über die Nachfolge entscheiden, obwohl Powell noch bis Mai im Amt ist. Diese ungewöhnlich frühe Ernennung könnte einen Schatten-Fed-Vorsitzenden schaffen. Trump hatte Powell zuletzt mehrfach scharf kritisiert und vehement eine Zinssenkung gefordert.

Wenig Einfluss auf das Kursgeschehen hatten US-Konjunkturdaten, die gemischt ausfielen. So war die Wirtschaft zwar schwächer in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Im Mai aber zogen die Aufträge für langlebige Güter deutlich stärker an als erwartet. Allerdings wurden die Daten durch die schwankungsanfälligen Flugzeugaufträge verzerrt, die diesmal in die Höhe geschnellt waren./la/jha/