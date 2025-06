Servier erzielt Spitzenplatz im internationalen PatientView Ranking 2024 im Bereich Onkologie

München (ots) -



- Erstmals Platz 1 im Bereich Onkologie/Hämatologie

- Anerkennung für patientenzentrierte Zusammenarbeit



Servier, ein global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das als

private Stiftung geführt wird, hat im aktuellen Corporate Reputation Report 2024

- Cancer Edition der renommierten Organisation PatientView erstmals den ersten

Platz unter den forschenden Pharmaunternehmen weltweit erreicht, die mit

Patientenorganisationen im Bereich Onkologie zusammenarbeiten.



Die Auszeichnung basiert auf dem Feedback von 550 Patientenorganisationen und

würdigt Serviers konsequentes Engagement für eine transparente, langfristige und

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Patient:innen. Das Unternehmen überzeugt

insbesondere durch seine frühe Einbindung von Patient:innen in

Entwicklungsprozesse sowie durch sein Bekenntnis zu echter Patientenzentrierung.





In der diesjährigen Umfrage belegt Servier Platz 1 in mehreren Einzelkategorien,darunter:- Patientenzentrierung- Daten-Transparenz- Langfristige Zusammenarbeit- Entwicklung patientenrelevanter Therapien- Einbindung in die Forschung und EntwicklungZudem erreicht Servier den 2. Platz von 32 Unternehmen bei denjenigenOrganisationen, die das Unternehmen nach eigener Aussage kennen."Unser einzigartiges, von einer privaten Stiftung geführtes Unternehmensmodellermöglicht es uns, Patient:innen konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelnszu stellen. Die Ergebnisse der PatientView-Studie spiegeln dieses Engagementdeutlich wider", sagt Arnaud Lallouette, Executive Vice President Global Medicalund Patient Affairs bei Servier. "Als engagierter Akteur im Bereich seltenerKrebserkrankungen tragen wir Verantwortung - gegenüber den Menschen, dietagtäglich mit diesen Herausforderungen leben. Wir danken denPatientenorganisationen für ihr Vertrauen und ihre enge Zusammenarbeit."Im Gesamtranking aller Therapiegebiete weltweit belegt Servier in diesem Jahrzudem Platz 8 von 45 Unternehmen - ein signifikanter Sprung, der das Unternehmenin die Top 10 führt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde Servier als "FastestRiser" ausgezeichnet - als eines der Unternehmen mit dem stärksten Aufstieg imRanking.Über Servier: Innovationen für Patient:innenServier ist ein global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das alsprivate Stiftung geführt wird. Gegründet, um uns der Gesundheit und dem Wohl vonPatient:innen zu verpflichten, leisten wir einen bedeutenden sozialen undgesellschaftlichen Beitrag sowohl für Patient:innen als auch für einenachhaltige Umwelt. Servier hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist in rund 140Ländern vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/2024 Umsatzerlöse in Höhevon 5,9 Milliarden Euro (4,5 Mrd. EUR Originalmedikamente + 1,4 Mrd. EURGenerika). Die deutsche Niederlassung Servier Deutschland GmbH wurde 1996 inMünchen gegründet. Unserem Leitbild und unserer langfristigen Vision folgend,setzen sich unsere mehr als 22.000 Kolleg:innen weltweit jeden Tag für dentherapeutischen Fortschritt und die Bedürfnisse von Patient:innen ein.Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kardiovaskulärer undmetabolischer Erkrankungen. Um uns als anerkannter Partner in derHämatologie/Onkologie nachhaltig zu etablieren investieren wir rund 70 Prozentder gesamten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) in diesen Bereich.Zudem wird die F&E im Bereich der neurologischen Erkrankungen ausgebaut. Um diefinanzierbare Versorgung mit qualitativ hochwertigen Medikamenten für möglichstviele Menschen zu ermöglichen, bietet Servier hochwertige Generika an. WeitereInformationen finden Sie auf http://www.servier.de/ und https://servier.com/en/