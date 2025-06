CARRERA EYEWEAR UND DUCATI VERLÄNGERN IHRE GLOBALE PARTNERSCHAFT ZUR DIE ENTWICKLUNG UND DEM VERTRIEB VON CARRERA|DUCATI SONNENBRILLEN UND KORREKTURGESTELLEN BIS 2029

Padua, Italien (ots/PRNewswire) - AUCH DIE PARTNERSCHAFT MIT DUCATI CORSE WURDE

BIS 2027 VERLÄNGERT.



Nach zwei erfolgreichen gemeinsamen Jahren verlängern Carrera Eyewear - Safilo

Group Home Brand - und Ducati ihre Partnerschaft auf und außerhalb der

Rennstrecken, die Leistung und Stil perfekt verbindet.



Carrera Eyewear und Ducati teilen dieselben Werte: eine kühne Haltung und eininnovatives Design für einzigartige Produkte, die Synonyme für Avantgarde undherausragende Qualität sind.Die Zusammenarbeit mit Ducati wurde bis 2029 verlängert und wird allen Fans dieMöglichkeit geben, die Kollektion Carrera|Ducati zu tragen. Das umfassende undikonische Sortiment mit Sonnenbrillen und Korrekturgestellen ist äußerst beliebtbei trendbewussten Verbrauchern, die sich für Design, Technologie undGeschwindigkeit begeistern.Alberto Macciani, Chief Marketing Officer OCB's & Global Head Communication derSafilo Group, erklärt: "Die Partnerschaft von Carrera und Ducati reicht weitüber das Produkt und das Sponsoring hinaus. Wir haben in den letzten Jahren einechtes Team aufgebaut, das eng zusammenarbeitet und die ehrgeizigen Ziele, diewir auf der Rennstrecke erreichen, auch auch auf dem Brillenmarkt umsetzt."Alessandro Cicognani, Director Licensing & Corporate Sponsorship von Ducati,sagt: "Die Zusammenarbeit von Ducati und Carrera fügt sich perfekt in unsereStrategie ein, den Fans Produkte zu bieten, die nicht nur auf höchstem Niveauangesiedelt sind, sondern auch die Werte unserer Marke, unseres Designs undunserer Leistung verkörpern. In Kombination mit der Exzellenz und der Qualitätvon Carrera entstanden so einzigartige und authentische Brillenkollektionen, dieden Geschmack des Publikums unmittelbar treffen. Deshalb freuen wir uns, heutedie Erneuerung dieser erfolgreichen Partnerschaft bekannt zu geben."CARRERA|DUCATI-SPONSORINGCarrera bleibt weiterhin offizieller Partner von DUCATI CORSE für die gesamtenWeltmeisterschaften 2025, 2026 und 2027 und unterstützt das offizielle DucatiLenovo-Team, das in den letzten Jahren dank dem zweifachen MotoGP-WeltmeisterFrancesco Bagnaia eine unglaubliche Zahl von Podestplätzen und Siegen errungenhat. Es wurde außerdem mit den Titeln der MotoGP-Konstrukteursweltmeisterschaftund der MotoGP-Teamweltmeisterschaft (2022 und 2024) geehrt.Die Fahrer Pecco Bagnaia und Marc Marquez sind die Gesichter der Werbekampagne