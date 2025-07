20 wunderbare Value-Aktien, die Multi-Mrd.-Investor Tom Russo für 21.341.982 USD gekauft hat

Viele Menschen meiden die Börse aus Angst vor hohen Kursverlusten. Doch nicht alle Aktien verhalten sich gleich. So steigen beispielsweise Titel mit hoher Aufmerksamkeit wie Rheinmetall und Renk Group im Aufschwung überdurchschnittlich, um im Anschluss umso stärker wieder einzubrechen. Für ein langfristiges Dauerinvestment sind sie deshalb ungeeignet.

Thomas Russo hat so für seine Investoren zwischen 1989 und 2024 eine durchschnittliche Rendite von zwölf Prozent erzielt. Dies klingt zunächst nach einem geringen Ergebnis, doch in 36 Jahren summieren sie sich zu einer Gesamtperformance von beeindruckenden 5.180 Prozent. Zum Vergleich: Der S&P-500-Index erreichte im gleichen Zeitraum 2.026 Prozent. Wer anfangs beispielsweise 10.000 US-Dollar bei Tom Russo angelegt hat, besitzt heute 528.000 US-Dollar.

Mittlerweile managt Gardner Russo & Quinn ein Vermögen von etwa neun Milliarden US-Dollar (26.06.2025).

Diese Value-Investments hat der Investor im ersten Quartal 2025 neu gekauft:

1. Konecranes

Das finnische Unternehmen Konecranes ist ein führender Anbieter von Materialflusstechnik und Kransystemen. Neben der Produktion von Industriekranen, Seil- und Kettenzügen, automatisierten Steuerungen und Hebesystemen besitzt es auch das weltgrößte Servicenetzwerk für Industriekrane und Ersatzteile. Konecranes gilt im Segment zudem als Automatisierungs- und Digitalisierungs-Technologieführer.

Umsatz und Gewinn sind in den vergangenen sieben Jahren (2018 bis 2024) von 3.156 auf 4.227 Millionen Euro beziehungsweise von 101,8 auf 368,4 Millionen Euro gestiegen, während die Aktie aktuell zu einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent notiert (26.06.2025).

2. Hyatt Hotels

Hyatt Hotels gehört mit etwa 1.350 Häusern in 79 Ländern hingegen zu den größten Hotelketten der Welt. Zum Markenportfolio zählen beispielsweise Park Hyatt, Grand Hyatt und Hyatt Regency. Etwa 50 Prozent der Hotels werden von Franchisenehmern betrieben, während das Unternehmen über seine World of Hyatt mit über 54 Millionen Mitgliedern und Kreditkarten weitere hohe Einnahmen generiert und gleichzeitig die Kundenbindung stärkt.

Umsatz und Gewinn sind in den vergangenen zehn Jahren (2015 bis 2024) von 4.328 auf 6.648 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 124 auf 1.296 Millionen US-Dollar gestiegen.

3. William Demant Holding

Demant ist mit seinen individuellen Hörlösungen und diagnostischen Systemen zur Hör- und Gleichgewichtsuntersuchung ein echtes Dauerinvestment und Familienunternehmen. 1904 durch Hans Demant in Dänemark gegründet, hält die Familie auch heute noch circa 56 Prozent der Anteile. Zuletzt hat Demant für etwa 700 Millionen Euro die deutsche Kind Group übernommen und so seinen Marktanteil in Deutschland auf zwölf Prozent erhöht.

Wettbewerbsvorteile entstehen durch ein vertikal integriertes Geschäftsmodell, ein breites Markenportfolio, ein dichtes Vertriebs- und Servicenetzwerk und technologische Führerschaft bei künstlicher Intelligenz und 360°-Klangtechnologie in modernen Hörsystemen.

Umsatz und Gewinn sind zwischen 2018 und 2024 bei hoher Profitabilität von 13.937 auf 22.424 Millionen dänische Kronen beziehungsweise von 1.823 auf 2.891 Millionen dänische Kronen gestiegen.

Weitere Thomas-Russo-Käufe

Tom Russo hat im ersten Quartal 2025 zudem Aktien von guten Unternehmen wie De’Longhi, Puig Brands, Fielmann, Rational, JBT Corporation, Herc Holdings, Lotus Bakeries, Fluidra, Generac Holdings, Electrolux Professional, YETI Holdings, SSP Group, Levi Strauss & Co., Warby Parker, Ralph Lauren, H&M und BP erworben.

Fazit

Thomas Russo hat über Jahrzehnte mit langfristig orientierten Unternehmen und stetigen Erträgen einen Milliarden-US-Dollar-Fonds aufgebaut, der trotz reiner Aktieninvestments sicher und trotzdem lukrativ aufgestellt ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion