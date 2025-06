ATX verliert minimal

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag knapp behauptet geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gab nach einem ruhigen Handel um 0,07 Prozent auf 4.357,73 Punkte ab. An den europäischen Leitbörsen gab es nach den Vortagesabschlägen eine überwiegend leicht positive Anlegerstimmung. Die aktuelle Entspannung im Nahost-Konflikt unterstützt international etwas. US-Präsident Donald Trump kündigte mittlerweile neue Gespräche mit dem Iran für die kommende Woche an.

Ins Blickfeld rückte auch eine positivere Wirtschaftseinschätzung für Österreich. Eine bessere wirtschaftliche Entwicklung Ende 2024 und zum Jahresanfang stimmt die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS etwas optimistischer für das Gesamtjahr als noch im März. Die österreichische Wirtschaft dürfte laut Wifo stagnieren.