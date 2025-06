ROUNDUP 2/UN-Klimachef 'Wir haben noch viel zu tun' Zum Abschluss zehntägiger Verhandlungen in Bonn hat UN-Klimachef Simon Stiell größere Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwämung angemahnt. "Ich will es nicht beschönigen - wir haben noch viel zu tun, bevor wir uns in Belem wieder treffen", sagte …