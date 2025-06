GA-ASI kündigt Investition in den niederländischen Technologie-Innovator Arceon an

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 26. Juni 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) kündigt eine Investition in ein weiteres niederländisches Unternehmen – Arceon – nach der ersten Blue Magic Netherlands-(BMN)-Veranstaltung im November 2024 an. GA-ASI ist ein weltweit führender Anbieter von unbemannten Flug- und damit verbundenen Missionssystemen.

GA-ASI entschied sich für eine Investition in Arceon nach einem überzeugenden Pitch auf der BMN-Veranstaltung und nach ausführlichen Gesprächen zu geschäftlichen und technologischen Aspekten mit GA-ASI und den GA-Tochtergesellschaften General Atomics Energy und General Atomics Electromagnetic Systems. Neben Arceon investierte GA-ASI nach der BMN-Veranstaltung auch in Emergent Swarm Solutions und Saluqi Motors.

Arceon revolutioniert Hochleistungs-Keramikverbundwerkstoffe durch sein innovatives, schnelles, skalierbares und kostengünstiges Schmelzinfiltrationsverfahren. Die hochmodernen Carbeon-Komponenten aus Carbon-Keramik, die für Anwendungen wie Düsen, Düsenverlängerungen, Vorderkanten, Nasen und Flugzeugzellen entwickelt werden, sind auf die steigenden und strengen Anforderungen in der Raumfahrt und im Verteidigungssektor zugeschnitten.

„Es ist uns eine Ehre, mit General Atomics zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung des Hyperschallflugs voranzutreiben. Mit diesem Meilenstein vollziehen wir unseren offiziellen Eintritt in den US-Verteidigungssektor, was uns die außergewöhnliche Gelegenheit bietet, unsere Technologie auf einer globalen Bühne zu demonstrieren. Wir blicken mit großer Erwartung auf die vor uns liegende Reise“, freut sich Rahul Shirke, Gründer und CEO von Arceon B.V.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Arceon“, so Brad Lunn, Managing Director von GA-ASI. „Die Technologie des Unternehmens könnte bei GA in vielerlei Hinsicht Anwendungen finden - von Hochtemperatur-Triebwerksabgasmaterialien bis hin zu Hyperschallflug und Fusionseindämmung.“

Auf der Blue Magic-Investitions- und Innovationskonferenz in den Niederlanden im vergangenen November hörten GA-ASI und seine Partner Pitches von innovativen niederländischen Unternehmen über ihre wichtigen in der Entwicklung befindlichen Technologien. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von GA-ASI, dem niederländischen Verteidigungsministerium, dem niederländischen Wirtschaftsministerium, Brainport Development aus Eindhoven und der Brabant Development Agency (BOM) ausgerichtet. GA-ASI liefert acht MQ-9A-Flugsysteme an die Königlichen Luftstreitkräfte (KLu) der Niederlande.