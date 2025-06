TRATON - Aktie gerät unter Druck - 26.06.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TRATON mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,49 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die TRATON Aktie damit um -0,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TRATON auf +7,10 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

TRATON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,68 % 1 Monat -8,30 % 3 Monate -14,49 % 1 Jahr -7,88 %

Informationen zur TRATON Aktie

Es gibt 500 Mio. TRATON Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,30 Mrd.EUR wert.

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder Boden gutgemacht. US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 23.649,30 Punkten. Der MDax …

An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Sowohl in Deutschland als auch in den USA verzeichnen die wichtigsten Indizes deutliche Zuwächse. Besonders der SDAX sticht mit über einem Prozent Plus hervor.

Der Lkw-Bauer Traton steht auf der Liste der Unternehmen, bei denen das Analysehaus Warburg Research für 2025 eine Gewinnwarnung befürchtet. Der diesjährige "Warburg Guide to Warnings" komme in Zeiten erhöhter ökonomischer und geopolitischer …

TRATON Aktie jetzt kaufen?

Ob die TRATON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TRATON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.