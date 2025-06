Equity Metals nimmt Bohrungen im Silber-Gold-Konzessionsgebiet Silver Queen in British Columbia auf

26. Juni 2025 / IRW-Press / Equity Metals Corporation (TSX.V: EQTY) („Equity“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die Bohrungen in dem zu 100 % unternehmenseigenen 18.871 Hektar großen Konzessionsgebiet Silver Queen im Norden von British Columbia im Gange sind. Bis dato wurden vier Bohrungen (Gesamtlänge 1.422 Meter) im Rahmen des geplanten 18 Bohrungen (Gesamtlänge 6.000 Meter) umfassenden Bohrprogramms 2025 fertiggestellt. Die aktuellen Bohrungen überprüfen Ziele in Fallrichtung der höhergradig mineralisierten Abschnitte, die bei den Bohrungen im Jahr 2024 ermittelt wurden (siehe Abbildung 2 und die wichtigsten Ergebnisse der Bohrungen 2024 weiter unten). Die nachfolgenden Bohrungen werden Ziele in Streichrichtung bis zu 400 Meter seitlich in nordwestlicher Richtung überprüfen. Die Bohrkerne werden derzeit protokolliert und für die Analyse beprobt, deren Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet werden.