Neuer Bericht zeigt, dass die meisten europäischen Unternehmen nicht vollständig auf den European Accessibility Act vorbereitet sind

Basierend auf einer im April und Mai 2025 durchgeführten Studie unter 120 europäischen Unternehmen zeigt der Bericht, dass sich nur 27 % der befragten Unternehmen als vollständig vorbereitet betrachten, 45 % geben an, dass sie einigermaßen vorbereitet sind, und 28 % sagen, dass sie entweder etwas unvorbereitet oder gar nicht vorbereitet sind.

Barrierefreiheit einbauen

Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass ein Teil dieser Zuversicht verfrüht sein könnte, da Evinced auch untersucht hat, wie sich die Unternehmen auf die EAA vorbereitet haben. Selbst von den Unternehmen, die sich als vollständig vorbereitet betrachten, waren nur 19 % der Meinung, dass sie ihre Produktentwicklungsprozesse ausreichend umgestellt haben, um künftige Fehler bei der Barrierefreiheit zu vermeiden. Dennoch erwarten 84 %, dass sie dies in diesem Jahr tun werden, und zwar mit Hilfe von speziellen Zugänglichkeitsteams, Tools und Schulungen.

Nicht vorbereitete Unternehmen, die im Durchschnitt viel kleiner sind als vollständig vorbereitete Unternehmen, befinden sich in einer anderen Situation. Diese Unternehmen erwarten im Großen und Ganzen keine großen Fortschritte bis 2025 und rechnen damit, dass es noch mehrere Jahre dauern wird, bis sie die Anforderungen vollständig erfüllen. In der Zwischenzeit werden sie den Großteil ihrer Bemühungen auf Sanierungsprojekte und Audits beschränken und so weit wie möglich Änderungen in ihrem Produktentwicklungsprozess vornehmen, ohne dabei Tools oder spezielle Zugänglichkeitsteams einzusetzen.