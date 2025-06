Coinbase-Aktie nicht zu stoppen! Neues All-Time High

Die Aktie der Kryptobörse Coinbase sind auf ihr erstes Rekordhoch seit mehr als drei Jahren gestiegen. Die Rallye untermauert die rasante Akzeptanz digitaler Assets nicht nur an der Wall Street, sondern auch bei den politischen Entscheidern in Washington.

Am Donnerstag stieg der Kurs der Kryptowährungsbörse um mehr als 6 Prozent auf zeitweise mehr als 380 US-Dollar – ein neues Hoch, das die bisherige Bestmarke von 357,39 US-Dollar im November 2021 noch toppte. Damals war die Handelsplattform erst wenige Monate an der Börse und schwamm auf einer Euphoriewelle. In den darauffolgenden 12 Monaten erlebte die Aktie einen bitteren Absturz. Von 360 US-Dollar ging es runter bis auf unter 33 US-Dollar zum Ende des Jahres 2023.