JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Debatte unter Optimisten und Pessimisten dürfte bei dem Luxusgüter- und Brillenkonzern weiter gehen, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Umsatz währungsbereinigt um 6,5 Prozent gestiegen ist. Seine Gewinnschätzung je Aktie kürzte er aber bis 2026 um bis zu 4 Prozent wegen Währungseinflüssen./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 233EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 20:34 Uhr) gehandelt.