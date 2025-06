JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Julien Dormois fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken über das dritte Geschäftsquartal zusammen. Die Ergebnisse sollten es dem Medizintechnikhersteller ermöglichen, die konservativen Ziele für das Geschäftsjahr beizubehalten. Damit bestehe für die Ziele weiter Luft nach oben./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 46,70EUR auf Tradegate (26. Juni 2025, 20:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A