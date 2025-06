Tocvan Genehmigung für Pilotanlage schneller als erwartet in Reichweite Am heutigen Tag veröffentlichte Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., auf der Plattform X (vormals Twitter) eine erfreuliche Mitteilung: Die Genehmigungspläne für die Testminen-Pilotanlage beim Gran Pilar-Projekt in Sonora, Mexiko, machen "gute Fortschritte". Diese Aussage deutet darauf hin, dass Tocvan womöglich positive Signale von der mexikanischen Minenbehörde erhalten hat und das Unternehmen auf dem besten Weg ist, grünes Licht für die Pilotanlage zu erhalten. Diese Nachricht lässt vermuten, dass Tocvan bereits in engem Austausch mit der entsprechenden Behörde steht und in Kürze mit der offiziellen Genehmigung rechnen kann.