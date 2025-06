Huawei setzt auf das Kundenerlebnis, um das Innovations-Ökosystem zu erweitern

DONGGUAN, China, 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem Global Eco Summit, der während der jährlichen Entwicklerkonferenz von Huawei, der Developer Conference (HDC) 2025, stattfand, präsentierte Huawei globalen Partnern und Entwicklern innovative Errungenschaften als Teil der Bemühungen zum Aufbau eines Ökosystems. Gemeinsam mit Entwicklern, Partnern und Branchenvertretern demonstrierte Huawei bahnbrechende Entwicklungen im Bereich der Wearables und bekräftigte seinen Einsatz für kontinuierliche Innovation sowie ein offenes Ökosystem, welches Gesundheit, Lifestyle und intelligente Erfahrungen miteinander verbindet, während es neue Technologien, Szenarien sowie Werte in der Smart-Wearable-Branche erforschte und Wearables in Echtzeit zu Gesundheitsbegleitern und Lifestyle-Assistenten machte. Die Partnerschaften von Huawei mit internationalen Marken bei der Expansion im Ausland und auf den Überseemärkten zeigen, wie das Unternehmen bequeme, sichere sowie zuverlässige Dienste für Verbraucher in Übersee bereitstellt. Die firmeneigene, datengestützte Werbeplattform ermöglicht es Partnern, eine präzise Zielgruppenansprache zu erreichen und das Engagement zu maximieren.

Huawei Developer Conference 2025 – Global Eco Summit (Huawei Consumer Business Group)

„Wir glauben, dass Innovation in offenen Ökosystemen gedeiht", sagte Wu Hao, Vizepräsident (Übersee) der Abteilung Global Ecosystem Development & Sales, Huawei Consumer Cloud Service. „Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen globalen Partnern und durch die Unterstützung von Entwicklern mit Tools aus dem HarmonyOS-Ökosystem schaffen wir ein Innovations-Ökosystem der Zukunft, in dem Wearables nicht nur Geräte, sondern unverzichtbare Partner in allen Lebensbereichen sind."

Strategisches Upgrade Wearable Technology: Umfassende strategische Upgrades

Huawei hat heute auf der HDC 2025 eine vollständig aktualisierte Full-Stack-Strategie für Sportgesundheit vorgestellt, eine umfassende Initiative, die darauf abzielt, intelligente Wearable-Technologie durch integrierte Hardware-, Software- und Ökosystem-Innovationen neu zu definieren.

Der Kern dieser Strategie liegt in einem umfassenden Stack-Upgrade, das Hardware-, System- und Technologieebenen umfasst. Im Bereich der Hardware-Innovation ist das neue X-TAP-Modul mit verteilter Supersonde bahnbrechend und ermöglicht eine fortschrittliche Gesundheitsüberwachung sowie interaktive Erfahrungen. Auf der Systemebene führen Wearables mit HarmonyOS neue Funktionen ein und erreichen eine 35%ige Verbesserung der Systemfunktionalität. Die aktualisierte OpenXuanji-Plattform legt den Schwerpunkt auf eine „schnellere, genauere und umfassendere" Offenheit der Daten.