Euro klettert auf höchsten Stand seit 2021 - Dollar schwächelt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag die Marke von 1,17 US-Dollar übersprungen und den höchsten Stand seit mehr als dreieinhalb Jahren erreicht. Zeitweise kostete die Gemeinschaftswährung 1,1745 Dollar. So hoch hatte der Kurs zuletzt im September 2021 gestanden. Im New Yorker Handel stand der Euro dann wieder etwas darunter bei 1,1717 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1695 (Mittwoch: 1,1598) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8551 (0,8622) Euro.

Erneut profitierte der Euro von einer Dollar-Schwäche. Am Devisenmarkt hat sich die Spekulation verstärkt, dass die US-Notenbank den Leitzins früher senken könnte als bisher erwartet. Mit der Aussicht auf sinkende Zinsen stand der Dollar im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen unter Druck.

Am Markt wurde insbesondere auf einen Bericht des "Wall Street Journal" zur Nachfolge von US-Notenbankpräsident Jerome Powell verwiesen. Demnach könnte US-Präsident Donald Trump bereits im September oder Oktober über die Nachfolge entscheiden, obwohl Powell noch bis Mai im Amt ist. Diese ungewöhnlich frühe Ernennung könnte einen Schatten-Fed-Vorsitzenden schaffen.

Trump hatte Powell zuletzt mehrfach scharf kritisiert und vehement eine Zinssenkung gefordert. Der Bericht über die Nachfolgeregelung hat am Markt die Erwartungen verstärkt, dass die Zinsen in den USA früher als bisher gedacht sinken könnten./la/tih/jha/