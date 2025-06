Sechs Unternehmen besonders chancenreich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Bank of America rechnet mit einem schnellen Start des milliardenschweren Infrastrukturpakets in Deutschland und sieht unter den Unternehmen sechs besonders aussichtsreiche Gewinner. Nach der Verabschiedung des Haushaltsplans und Signalen für die Jahre danach kamen sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu dem Ergebnis, dass die Infrastrukturausgaben in den ersten Jahren schneller voranschreiten dürften als erwartet.

Aus dem Sondertopf würden 2025 schon 37,2 Milliarden Euro investiert und diese Zahl könne in den Jahren 2026 bis 2029 auf 57 bis 60 Milliarden steigen, hieß es in der Studie. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass die Mittel aus dem 500 Milliarden umfassenden Paket eher früh investiert werden. Viel Geld werde Deutschland in den Schienenverkehr stecken, aber auch für Bildung, Wohnungsbau und Digitalisierung seien Mittel vorgesehen.