DXC eröffnet Büro in Farnborough und gründet Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung im Vereinigten Königreich

Der neue Standort von DXC in Farnborough ist eine speziell für diesen Zweck errichtete, technologiegestützte Umgebung, welche die Verbindung, Zusammenarbeit und Innovation zwischen Beschäftigten sowie neuen und bestehenden Kunden fördert. DXC ist seit über vier Jahrzehnten im Vereinigten Königreich vertreten und beschäftigt landesweit mehr als 6500 Menschen. Der Standort bringt Teams aus Aldershot sowie Hook an einem einzigen Standort zusammen und soll Möglichkeiten für die lokalen Arbeitskräfte schaffen – einschließlich Veteranen und Reservisten der Streitkräfte sowie Möglichkeiten für Hochschulabsolventen, Auszubildende sowie Berufseinsteiger durch das DXC UKI Academic Programm.

ASHBURN, Va., 26. Juni 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute die offizielle Eröffnung seiner Niederlassung in Farnborough bekannt, einem hochmodernen Standort, an dem das DXC-Drehkreuz für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angesiedelt ist. Dieser Meilenstein folgt auf die kürzliche Eröffnung des ersten DXC-Büros in Toronto und ist Teil der breit angelegten Wachstumsstrategie des Unternehmens, das damit sein Engagement für Talente, Innovation sowie Kundenerfolg auf der ganzen Welt unterstreicht.

„Farnborough ist ein geschichtsträchtiger sowie lebendiger Standort für Innovatoren und Unternehmen von Weltrang", sagte Calum Stewart, Bürgermeister von Rushmoor. „Wir freuen uns, DXC als Teil unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen und begrüßen ihr Engagement, in lokale Talente zu investieren sowie neue Möglichkeiten für die nächste Generation von Fachkräften zu schaffen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für die kommenden Jahre."

„Die Eröffnung unseres Büros in Farnborough markiert ein aufregendes neues Kapitel für DXC im Vereinigten Königreich, welches unsere Beschäftigten und unsere Kundschaft aus allen Branchen zusammenbringt, um mutige, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln", so Cameron Art, DXC-Präsident für Amerika und UKI. „Unser neues Zentrum für Luft-, Raumfahrt und Verteidigung unterstreicht unseren Einsatz in diesem Sektor und versetzt uns in die Lage, die Zukunft der Innovation für einige der weltweit führenden privaten und öffentlichen Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie mitzugestalten."

Farnborough hat einen langjährigen Ruf als Zentrum für Luftfahrt, Ingenieurwesen und Technologie. Seit mehr als 50 Jahren sorgen die unternehmenskritischen Lösungen von DXC dafür, dass Dutzende Ministerien, Verteidigungsbehörden und Streitkräfteorganisationen weltweit reibungslos und kosteneffizient arbeiten. Das neue Farnborough Zentrum für Luft-, Raumfahrt und Verteidigung, das strategisch ausgewählt wurde, um Partnerschaften in diesem Bereich zu stärken, wird über spezielle Ressourcen verfügen, um in Innovation und Zusammenarbeit in diesem Sektor zu investieren.

Die Eröffnung in Farnborough ist Teil einer Serie strategischer Wachstumsinitiativen für DXC in ganz Amerika und UKI. Das Unternehmen hat vor kurzem sein erstes Büro in Toronto eröffnet und erweitert seine Niederlassungen in New York City, Miami sowie London, um seiner Kundschaft noch besser dienen zu können und die Zusammenarbeit sowie gemeinsame Entwicklung zu fördern.

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme sowie Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten sowie hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit sowie Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kundschaft und unser Kollegium hervorragende Leistungen erbringen.

