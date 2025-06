Apple wird 2025 zum immer größeren Verlierer

Ja, eure logarithmischen charts schaut man sich erneut gerne an :-), aus den 100 Stücken von m2012-12 sollten bis heute 11.400 Stücke AAPL shares geworden sein, hätte er sie gehalten – und wenn er nicht Gewinnmitnahmen gemacht hätte, sollten das jetzt USD 2,280,000 sein, ganz gut!—Charttechnisch finde ich soweit OK, der Abfall zuletzt ist im Gesamtmarkt,Bild: https://i.imgur.com/CGA4RfB.jpegund AAPL und Nasdaq Composite ( ^IXIC) triften nach dem 1. Mai (Apple numbers) etwas auseinander – wie schon angedeutet, sehe ich den Hauptgrund in der tarrifs Problematik, was sich dann auch am 23. Mai (siehe oben) erneut bestätigt, dann Google-Problematik und die app store Problematik in der EU und in USABei den Brillen von Apple in der Entwicklung, was ich kurz angedeutet habe, ist die Reihenfolge natürlich.—Man hat gelesen, dass Tim ein Vollfan der AR-Brille sein soll, was im Apple Park etwas auffällt :-)Alleine schon die KI-Brille brauchtgenerative KI IMO…OK!Bezüglich deiner Apple-“Akite”-Einstellung hatte ich mich dann nochmal in das vid eingeschaltet und hatte das Gefühl, als wäre jetzt die Trump-Aussage zu iPhones verbessert worden, was ich OK finde.Bei WWDC 2025 sind ganz nette Sachen dabei, etwa KI-Zugang für developers wird geöffnet, Apple kommt den developers entgegen, ist natürlich auch für Apple gut, ist aber auch eine Geste von Apple im Zusammenhang app store fees.Was enttäuscht hat bei WWDC 2025 war KI bei Apple.Was sie genau vorhaben mit KI, verraten sie nicht, der chatbot direkt bei Siri ist es eher nicht einstweilen, schon gar nicht eine entsprechende app, also, AAPL hat im Juni eine Studie rausgebracht, die die Relevanz der KI-Entwicklung von führenden KI-Firmen infrage stellt:– was dann von KI freaks in einer Reaktion jetzt zuletzt umgekehrt infrage gestellt wird, so hätte Apple mit der Kritik die führenden KI enterprises gar nicht getroffen.Wird ausführlich dargelegt bei venture beat:Also, aktuell sollen die iPhone Verkäufe angezogen haben, war das in China? , gar extrem, will jetzt nicht zu ausführlich werden, lasse ich mal offen, das jetzt nachzuschauen ist mir einstweilen zu umständlich, jedenfalls für das aktuelle Quartal sollte es mit iPhones erst mal nicht gar so schlecht aussehen.—Die neuen Zölle von Trump sollen dann ab Ende Juni ziehen, wie sieht es dann aus?: Vogt meint, das weicht nicht so sehr von seinen bisherigen Kalkulationen ab, was ist dann mit den zusätzlichen neuen China- Zöllen von Trump? Sind die iPhones und weitere Apple Geräte davon ausgenommen?>> Externen Inhalt hier ansehen <