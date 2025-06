China-Autos in Europa: Für Stellantis und Renault wird es eng

In den Top-5-Märkten Europas (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) erreichen die Marken aus dem Reich der Mitte 6 Prozent Marktanteil, bei Elektromodellen sind es mittlerweile 11 Prozent. Diese Entwicklung dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen, da chinesische Hersteller mit verstärktem Preiswettbewerb und einer breiteren Modellpalette die europäische Konkurrenz unter Druck setzen. Das zeigte ein neuer Branchenreport der Schweizer UBS.

Da der Wettbewerb auf dem heimischen chinesischen Markt zunimmt, wird der Export für viele Hersteller zu einer sinnvollen Option. Auch die derzeit diskutierte Einführung von Mindestpreisregelungen anstelle von Zöllen könnten chinesische Marken helfen, ihre Position weiter auszubauen.

Chinas Marktführer BYD bietet mit seinem Modell Dolphin Surf zum Sonderpreis von 19.990 Euro eine besonders günstige Einstiegsmöglichkeit. Durch das geplante Werk in Ungarn erhält BYD einen festen Standort in der Europäischen Union. Auch die Modelle von SAIC und Chery sind gefragt. Die beiden Hersteller haben sich europäische Markennamen wie MG und Ebro gesichert.

Besonders in Spanien und Italien sind die China-Flitzer beliebt, hier liegt ihr Marktanteil bei 9 Prozent. Das wird europäischen Herstellern wie Stellantis und Renault zur Herausforderung, da sie im Einstiegssegment mit Modellen wie dem Renault Clio, dem Opel Corsa oder den Dacia-Modellen das gleiche Billig-Segment bedienen. In diesem hält Stellantis mehr als 70 Prozent seines Umsatzes in diesem Segment macht. Bei Renault sind es 67 Prozent. Bei Volkswagen sind es hingegen nur 25 Prozent.

Doch selbst für die Wolfsburger dürfte ab 2026, wenn Modelle wie der ID.2 und ID.1 auf den Markt kommen, der Druck durch die günstigen chinesischen Alternativen wahrscheinlich noch zunehmen.

Im Gegensatz zu den anderen großen Herstellern glauben die UBS-Analysten, dass BMW den China-Wettbewerb relativ unbeschadet überstehen kann. Das Unternehmen werde voraussichtlich von der starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Flottenbereich profitieren. Mit seiner "Neue Klasse"-Plattform und dem kommenden iX3-Modell, das mit einer Reichweite von 800 km und einer ultraschnellen Ladeleistung von 400 kW aufwartet, sieht BMW gute Chancen, Marktanteile im europäischen SUV-Segment zu gewinnen.

Doch für die günstigen Massenmarktautos von Renault und Stellantis werden chinesische Hersteller, die mit günstigen Preisen und modernen Fahrzeugen locken, zunehmend zu einer ernsthaften Bedrohung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





