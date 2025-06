DHL will deutlich mehr Pack- und Poststationen

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der DHL-Konzern will die Zahl der Pack- und Poststationen in Deutschland bis 2030 von 15.500 auf rund 30.000 verdoppeln.



Er nutzt dazu die Möglichkeit, Filialen abseits der Städte durch automatisierte Poststationen zu ersetzen, und hat nun 30 solcher Stationen aufgebaut - darunter in NRW in Dortmund, Enger, Neuenkirchen und Siegen, wie Benjamin Rasch, Bereichsvorstand für Produktmanagement, Filialen und Automation im deutschen Post- und Paketbereich der DHL Group, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe) sagte. Packstationen würden stark genutzt: "Schon jetzt nutzt eine hohe einstellige Millionenzahl an Kunden regelmäßig die Packstationen."





