Mustang Energy Corp. beginnt mit Explorationsarbeiten auf dem Uranprojekt Cluff Lake North

VANCOUVER, British Columbia, 26. Juni 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, den Beginn seiner Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Cluff Lake North (das „Projekt“) bekannt zu geben, das sich in einer aussichtsreichen Region im weltbekannten Athabasca-Becken befindet, die für ihr Mineralienpotenzial bekannt ist. Das Unternehmen schloss vor kurzem ein Optionsabkommen (das „Optionsabkommen“) mit Thunderbird Resources Ltd. („Thunderbird“) zum Erwerb einer ungeteilten 80%igen Beteiligung am Projekt ab. Weitere Einzelheiten zum Optionsabkommen entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 4. Juni 2025 und 16. Juni 2025, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens veröffentlicht wurden.