Die LUYUAN Group aktualisiert ihre internationale Markenstrategie, um aktive Mobilitätslösungen für alle Szenarien voranzutreiben

HONGKONG, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die LUYUAN Group (02451.HK), ein namhafter Akteur in der Zweiradbranche, hat eine umfassende Aktualisierung seiner Markenstrategie angekündigt, deren Schwerpunkt auf Nutzerorientierung und technologischer Innovation liegt. Bis 2025 plant das Unternehmen, seine Marken LUYUAN und LYVA weiter auf internationalen Märkten zu etablieren, insbesondere in Südostasien, Südasien und Lateinamerika. Dieser strategische Schritt umfasst auch ein intelligentes Design und umweltfreundliche Konzepte, um die Märkte für Elektrofahrräder in Europa und Nordamerika zu erschließen und damit die Mission zu erfüllen, weltweit hochwertige Fertigung und Innovation auf den Markt zu bringen.

LUYUAN verfügt über 28 Jahre Erfahrung im Zweiradsektor und ist mit seinen Produkten in über 80 Ländern und Regionen vertreten, wo sie in verschiedenen Anwendungsbereichen umfassend zum Einsatz kommen. Dieses strategische Upgrade umfasst die neuen „Aktiven Mobilitätslösungen für alle Szenarien", die das umfassende Verständnis von LUYUAN für die wachsende Nachfrage moderner Nutzer nach intelligenten und praktischen Produkten widerspiegeln und nicht nur eine Erweiterung der Produktpalette darstellen. Mit einem integrierten Produktportfolio und einem Ökosystem-Service-System möchte LUYUAN den Nutzern ein ganzheitliches und multidimensionales Mobilitätserlebnis bieten.