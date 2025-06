Keio Plaza Hotel Tokio bietet ab Juli Workshops zur japanischen Kultur an

- Wir bieten unseren Gästen unterhaltsame Aufenthalte mit japanischer Kultur und saisonalen Festen – Kunsterlebnisse mit Themen wie Feuerwerk und Chrysanthemenfest, bekannt als Choyo-no-Sekku - an.

TOKIO, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Keio Plaza Hotel Co., Ltd. wird ab Juli 2025 regelmäßig kulturelle Erlebnisworkshops „Journey into Japan: A Workshop of Cultural Discovery" (Die Reise nach Japan: Ein Workshop zur kulturellen Entdeckung) im Hotel veranstalten. Diese praktischen Workshops, die von japanischen Künstlern in der Kunstlobby im 3. Stock des Hauptgebäudes geleitet werden, laden die Teilnehmer dazu ein, ihre eigenen Kunstwerke zu schaffen, die von der japanischen Kultur und saisonalen Motiven inspiriert sind. Das Programm der Workshops wechselt jeden Monat.