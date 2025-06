Almonty Industries Aktie EXPLODIERT! Rheinmetall, Renk und Hensoldt im Schatten! Über 20 % hat die Aktie von Almonty Industries in den vergangenen Tagen zulegen können. An der „noch“ Heimatbörse in Toronto hat der Börsenwert inzwischen die wichtige Marke von 1 Mrd. CAD übersprungen. Der bevorstehende Börsengang an die NASDAQ ist …