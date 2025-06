CIRED 2025 | Huawei stellt neue IDS-Funktionen vor, um zukünftige Verteilernetze auf digitale Weise zu ermöglichen

GENEVA, 27. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Vom 16. bis 19. Juni 2025 stellte Huawei auf dem diesjährigen Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution (CIRED 2025) die neuesten Funktionen seiner Intelligent Distribution Solution (IDS) vor. Als eine der einflussreichsten Kommunikationsplattformen im Bereich der globalen Energieverteilung zog die CIRED 2025 129 Unternehmen sowie 2.654 Branchenexpertinnen und -experten und Besucherinnen und Besucher aus 72 Ländern an, die sich miteinander vernetzten und an technischen Workshops teilnahmen. Während der Veranstaltung kündigte Huawei neue Funktionen für das IDS an und präsentierte seine neuesten Errungenschaften im Bereich des globalen digitalen Vertriebs mit dem Ziel, zukünftige Vertriebsnetze digital zu ermöglichen.

In den letzten Jahren sahen sich Stromverteilungsnetze weltweit mit Herausforderungen wie häufigen Stromausfällen, geringer Netzbelastbarkeit, veralteter Infrastruktur und begrenzter Nutzung erneuerbarer Energien konfrontiert. Außerdem nimmt die Verbreitung von dezentraler Photovoltaik und Ladestationen für Elektrofahrzeuge rasant zu. Betrieb und die Wartung von Stromnetzen in traditioneller Weise stehen unter enorm unter Druck.